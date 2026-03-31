Marathon Update 1.0.5.2: Bungie entfernt Slide-Cancel-Exploits

Bungie korrigiert in „Marathon“ die Bewegungsphysik und schließt mit dem Patch 1.0.5.2 Sicherheitslücken im Leveldesign. Der Exploit-Kultur wird mit technischen Hürden und harten Patch-Notes begegnet.

Das Update 1.0.5.2 eliminiert die Momentum-Konservierung durch Slide-Cancel-Animationen beim Einsatz von Ausrüstung oder dem Greifhaken. Bungie stellt klar, dass jede Form der schnellen Repositionierung einen Preis haben muss.

Sei es Hitzeentwicklung, der Verbrauch einer Ladung oder ein erhöhtes Risiko. Die Entwickler erteilen der „Clip-Worthy“-Mentalität eine Absage. Wer sich bisher durch Exploits einen physikalischen Vorteil verschafft hat, wird nun auf die vorgesehene Spielgeschwindigkeit ausgebremst. Es ist eine bewusste Entscheidung gegen die Hyper-Mobilität moderner Shooter. Das Spiel soll beobachtbar und berechenbar bleiben.

Zonen-Sanierung und Loot-Anpassung

Die Karte Pinwheel erhält eine signifikante Aufwertung der Beutequalität in Containern und der Spielwelt. Der Zugang zum zerstörten Flügel wurde wieder geöffnet. Im Hub schützt jetzt kugelsicheres Glas die relevanten Areale vor billigen Kills.

Im Outpost in „Marathon“ wurde der Kampfbereich des Tox Wardens bereinigt. Verstecke wurden entfernt, die Pflanzen reagieren nun korrekt auf die Anwesenheit von Runnern. Der finale Extraktionspunkt rotiert wieder ordnungsgemäß und ist nicht mehr statisch an einer Position festgeschraubt. In der Zone Dire Marsh wurden zusätztlich fehlerhafte Wegpunkte unter der Map korrigiert. In Cryo Archive wurde die Geometrie in Vault 6 repariert, um tödliche Stürze durch Texturlücken zu verhindern.

Die Kern-Korrekturen von Update 1.0.5.2

Bewegungs-Exploits entfernt: Die Konservierung von Momentum durch Slide-Canceling in Verbindung mit Ausrüstung oder dem Greifhaken wurde unterbunden, um das Spieltempo zu kontrollieren.

Die Konservierung von Momentum durch Slide-Canceling in Verbindung mit Ausrüstung oder dem Greifhaken wurde unterbunden, um das Spieltempo zu kontrollieren. Zonen-Überarbeitung: „Pinwheel“ erhielt eine Beute-Aufwertung und die Wiedereröffnung des zerstörten Flügels, während im „Outpost“ Camping-Spots beim Tox Warden entfernt wurden.

„Pinwheel“ erhielt eine Beute-Aufwertung und die Wiedereröffnung des zerstörten Flügels, während im „Outpost“ Camping-Spots beim Tox Warden entfernt wurden. Stabilität der Waffenkammer: Ein kritischer Crash beim Öffnen der Armory sowie Framerate-Einbrüche bei großen Item-Mengen wurden behoben.

Ein kritischer Crash beim Öffnen der Armory sowie Framerate-Einbrüche bei großen Item-Mengen wurden behoben. Fix für Crew-Fortschritt: Die Herausforderung „Requiem for a Cyborg“ wird nun korrekt für alle Crew-Mitglieder angerechnet, sobald ein Compiler erledigt wurde.

Die Herausforderung „Requiem for a Cyborg“ wird nun korrekt für alle Crew-Mitglieder angerechnet, sobald ein Compiler erledigt wurde. Interface-Polishing: Die ESC-Taste funktioniert nun als Exit für das Keybinding-Menü, und die fehlerhafte Rang-Reihenfolge im Codex (Platin vor Diamant) wurde korrigiert.

Stabilität und Interface-Korrekturen

Die Armory stürzt beim Öffnen nicht mehr ab. Die Performance-Einbrüche bei umfangreichen Inventaren wurden behoben, was besonders Langzeitspieler entlastet. Im Codex wurde die Rangfolge sortiert, sodass Platin nun korrekt vor Diamant erscheint.

Die Herausforderung „Requiem for a Cyborg“ zählt nun für die gesamte Crew nach einem Compiler-Kill. Das Keybind-Menü lässt sich endlich mit der ESC-Taste verlassen. Ein Bug im Text-Chat, der bei der Nutzung von IME-Keyboards zu temporärem Kontrollverlust führte, wurde entfernt. Deaktivierte Verträge können nun ohne Kosten neu ausgewürfelt werden.