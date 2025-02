Marsch der Goblins in Diablo IV: Goldrausch und Chaos

Die Gier regiert wieder in Sanktuario, denn das Event Marsch der Goblins beginnt in Diablo 4 ! Zwischen dem 4. März um 19:00 Uhr und dem 11. März um 19:00 Uhr treiben die berüchtigten Schatzgoblins und ihre ebenso unersättlichen Verwandten ihr Unwesen. Ob in dunklen Dungeons, stillen Hütten oder belebten Städten – nirgendwo ist man sicher vor ihrem gierigen Treiben. Doch anstatt zu fliehen, solltet ihr die Gelegenheit nutzen: Jagt die Goblins und sackt wertvolle Belohnungen ein!

What do you think?