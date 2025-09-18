Marvel 1943: Rise of Hydra – Erstes Gameplay sickert ins Netz

Normalerweise halten Marvel Games ihre Projekte streng unter Verschluss. Umso überraschender ist jetzt ein Leak zu Marvel 1943: Rise of Hydra, das 2026 erscheinen soll. Erstmals gibt es echtes Gameplay-Material, das zeigt, wie Black Panther im Zweiten Weltkrieg gegen Hydra-Soldaten vorgeht. Für Fans ist das die erste handfeste Vorstellung davon, wie sich das Spiel anfühlen könnte.

Was im Leak zu sehen ist

Das geleakte Video stammt offenbar aus einer älteren Entwicklungsphase, und ist qualitativ nicht besonders hochwertig. Man erkennt gerade so Black Panther im Kampf gegen mehrere Gegner, nicht aus der typischen Third-Person-Perspektive, sondern über eine eher cineastische Kamera. Die Umgebung spielt aktiv mit. Stühle, Tische und andere Objekte können gegen Feinde eingesetzt werden, was auf ein dynamischeres Kampfsystem schließen lässt als in vergleichbaren Superheldenspielen.

Neben der Action zeigen angebliche Screenshots auch, dass es nicht nur lineare Schlauchlevel geben wird. Man sieht Black Panther in unterschiedlichen Arealen, darunter Innenräume, die durch Kugelhagel sichtbar zerstört wurden. Das spricht für ein stärker interaktives Level-Design.

Kein offizielles Material

Wichtig ist: Das Material ist alt. Bis zum Release liegen noch einige Monate Entwicklungszeit zwischen dem, was jetzt zu sehen ist, und dem fertigen Produkt. Wer also jedes Detail seziert, läuft Gefahr, falsche Schlüsse zu ziehen. Das Grundprinzip – Black Panther und Captain America im Widerstand gegen Hydra – bleibt aber spannend, gerade weil Marvel bislang nur einen Teaser-Trailer gezeigt hat.

Offizielles Gameplay wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein PlayStation State of Play ist für diesen Monat im Gespräch, außerdem stehen die Game Awards im Dezember an. Es wäre naheliegend, dass Marvel 1943 dort im Rampenlicht steht, eventuell im Doppelpack mit dem heiß erwarteten Marvel’s Wolverine.

Der Leak ist nicht mehr als ein Vorgeschmack, aber er zeigt, dass Marvel 1943: Rise of Hydra mehr will, als nur bekannte Figuren in ein Standard-Actionspiel zu pressen. Das Zusammenspiel aus Setting, Interaktivität und Helden-Duo klingt vielversprechend. Entscheidend wird sein, ob das Endprodukt diese Ansätze konsequent ausbaut – oder ob Marvel nur wieder auf Namen und Nostalgie setzt.