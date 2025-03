Marvel 1943: Rise of Hydra – Release in greifbarer Nähe?

Ein weiteres Highlight: Das Spiel soll fotorealistische Grafiken bieten – so realistisch, dass selbst Payton als Black Panther in seinem virtuellen Auftritt fasziniert ist. „Es fühlt sich einfach großartig an“, schwärmte der Synchronsprecher.

Payton sprach auch über die grandiose Zielsetzung der Entwickler, das Spiel zu einem cineastischen Erlebnis zu machen. „Wir wollen, dass das Spiel sich wie Game of Thrones oder The Walking Dead anfühlt“, erklärte der Synchronsprecher. „Es soll ein Erlebnis sein, bei dem die ganze Familie zusammen auf dem Sofa sitzt und es sich anschaut, als ob sie einen Blockbuster-Film sehen würden. Wir streben ein unvergleichliches Kinoerlebnis im Videospielbereich an.“

Laut Synchronsprecher Khary Payton, der die Rolle von Black Panther spielt, scheint das Spiel auf die Weihnachtszeit 2025 zuzusteuern. In einem Gespräch auf der MultiCon in Los Angeles erklärte er, dass man „noch daran arbeitet“ und das Team „eine Weihnachtssituation im Kopf hat“. Zwar gibt es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber die Andeutung lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

Es könnte das aufregendste Weihnachtsgeschenk für Marvel-Fans werden: Marvel 1943: Rise of Hydra – das neue Action-Abenteuer aus der Feder von Amy Hennig, der kreativen Schöpferin hinter Uncharted. Was dieses Spiel besonders macht? Die spannende, filmreife Erzählweise und die Möglichkeit, in einem alternativen Marvel-Universum zu kämpfen. Doch wann genau wird es erscheinen?

