Marvel 1943: Rise of Hydra – Skydance verschiebt das Marvel-Spiel ebenfalls

Marvel 1943: Rise of Hydra sollte eigentlich Anfang 2026 erscheinen, jetzt ist klar: Das wird nichts. Skydance New Media hat das Action-Adventure rund um Captain America und Black Panther auf unbestimmte Zeit verschoben. Einen neuen Termin gibt es nicht, ebenso wenig konkrete Plattformangaben.

In einem offiziellen Statement heißt es, man wolle sicherstellen, dass das Spiel „den Qualitätsansprüchen von Team, Spielern und Fans“ entspricht. Das klingt vertraut, denn fast jede größere Verschiebung der letzten Jahre wurde mit demselben Satz begründet, aktuell zum Beispiel bei GTA 6. Aber im Fall von Skydance ist die Erklärung zumindest nachvollziehbar.

Ambition trifft Realität

Marvel 1943: Rise of Hydra ist kein kleines Lizenzprojekt. Hinter dem Spiel steht Amy Hennig, die kreative Leiterin der ersten Uncharted-Teile. Das Ziel ist ein cineastisches, storybasiertes Erlebnis im Zweiten Weltkrieg, in dem Captain America und der junge Black Panther erstmals gemeinsam kämpfen.

Schon die ersten Trailer deuteten an, dass Skydance hier ein filmisches Spektakel plant, inklusive moralischer Grauzonen und aufwendiger Zwischensequenzen. Doch genau das macht das Projekt komplex. Solche Spiele leben von Timing, Animationen und Dialogen, und das braucht schlicht Zeit.

Dass Skydance bisher keine Plattformen nennt, dürfte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass die Entwicklung noch nicht in der finalen Produktionsphase steckt. Es ist also gut möglich, dass Marvel 1943: Rise of Hydra eher ein Spiel für 2027 wird, und damit vielleicht direkt für die nächste Konsolengeneration optimiert erscheint.

Ein ehrlicher Aufschub

So ärgerlich die Verschiebung auch ist: lieber so, als ein weiteres unfertiges Lizenzspiel. Marvel-Fans haben zuletzt zu oft erlebt, wie stark Qualität und Produktionsdruck auseinanderdriften können. Skydance will offenbar nicht denselben Fehler machen, und das verdient Respekt.

Wenn Amy Hennig und ihr Team wirklich das schaffen, was sie versprechen – eine dichte Story mit glaubwürdigen Charakteren statt Effektgewitter –, dann lohnt sich das Warten. Nur sollte Skydance bald zeigen, dass hinter den Worten auch Fortschritt steckt.