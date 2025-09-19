MARVEL Cosmic Invasion – Cosmic Ghost Rider und Black Panther treten ins Rampenlicht

MARVEL-Fans bekommen bald noch mehr Grund zum Zuschlagen: Das kommende Beat-’em-up MARVEL Cosmic Invasion hat zwei neue Charaktere vorgestellt, die das Gameplay erweitern und frischen Wind in die Arcade-Action bringen. Dotemu und Tribute Games, bekannt für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, haben die Enthüllung heute mit einem energiegeladenen Trailer gefeiert.

Cosmic Ghost Rider: Rache im All

Cosmic Ghost Rider ist alles andere als ein normaler Kämpfer. Die tödliche Reinkarnation des Punishers entstand nach einem Pakt, um die Erde nach Thanos’ Verwüstung zu rächen. Im Spiel stürzt er sich mit Ketten, Projektilen und seinem Höllenbike in die Schlacht, ohne Rücksicht auf Verluste.

Brian Bloom leiht dem intergalaktischen Antihelden seine Stimme und bringt den düsteren Charme von Ghost Rider direkt ins Spiel. Für Spieler bedeutet das nicht nur neue Kombos, sondern eine komplett neue Dynamik auf dem Schlachtfeld – eine Mischung aus Geschwindigkeit, Feuerkraft und akrobatischem Kampfstil.

Black Panther: Tradition trifft Technik

Neben dem wütenden Antihelden zieht auch Black Panther in die Schlacht. Der König von Wakanda ist ausgestattet mit einem vibraniumverstärkten Anzug und modernen Schalldolchen. Seine Kampffähigkeiten sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch strategisch relevant: Wer die Angriffe von Black Panther meistert, kann Gegner mit Geschwindigkeit, Präzision und Härte überwältigen. Die Rückkehr von James Mathis III als Stimme sorgt dafür, dass die Figur sowohl für Kenner als auch Neueinsteiger authentisch wirkt.

Beide Charaktere profitieren von den detailreichen, handgezeichneten Animationen, die MARVEL Cosmic Invasion zu einem visuellen Erlebnis machen. Die Entwickler verbinden klassische Comic-Ästhetik mit modernen Beat-’em-up-Mechaniken, wodurch jede Konfrontation im Spiel wie eine Szene aus einem Panel wirkt, das direkt lebendig geworden ist. Für Spieler heißt das: Neue Helden, neue Moves, neue Möglichkeiten, die eigene Strategie zu testen – und das alles im gewohnt schnellen Arcade-Stil.

Für mich als Spieler stellt sich vor allem die Frage, wie gut sich die neuen Charaktere in das bestehende Gameplay einfügen und welche Synergien sich mit anderen Helden ergeben. Wer es strategisch angeht, könnte hier echte Überraschungen erleben.