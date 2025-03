MARVEL Cosmic Invasion: Ein galaktisches Beat ‚em Up-Feuerwerk enthüllt

Die Zusammenarbeit von Dotemu und Tribute Games hat schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt – mit Blockbustern wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und Streets of Rage 4. Doch das neueste Projekt der beiden Studios lässt die Herzen von Superhelden-Fans noch schneller schlagen: MARVEL Cosmic Invasion. In einem klassischen Beat ‚em Up-Stil präsentiert uns dieses Spiel eine explosive Mischung aus Action, ikonischen Marvel-Helden und einem galaktischen Abenteuer, das seinesgleichen sucht.

Ein Blick in die goldene Ära der Marvel-Comics

Schon der erste Trailer zu MARVEL Cosmic Invasion hat die Fans im Sturm erobert. Mit handgezeichneten Animationen, die an die farbenfrohen und dynamischen Marvel-Comics der 90er Jahre erinnern, gelingt es Dotemu und Tribute Games, den Charme vergangener Tage einzufangen und mit modernem Gameplay zu verbinden. Die ersten spielbaren Charaktere – darunter Captain America, Wolverine, Spider-Man und Storm – geben einen faszinierenden Vorgeschmack darauf, was uns erwartet. Diese Helden, die in klassischen Side-Scrolling-Schlachten aufeinandertreffen, verkörpern das, was die goldene Ära der Marvel-Comics ausmachte: eine Mischung aus bunter Fantasie und adrenalingeladenem Actionspaß.

Im Spiel selbst geht es direkt zur Sache: Der unsterbliche Superschurke Annihilus entfesselt seine gefährliche Annihilation Wave, die die gesamte Galaxie bedroht. Jetzt müssen sich sowohl irdische als auch kosmische Helden vereinen, um die bevorstehende Zerstörung zu verhindern. Das bedeutet: Kämpfe durch die Straßen von New York City bis hin zu den entlegensten Regionen der Negative Zone, um Annihilus‘ finstere Pläne zu stoppen.

Eine Galaxie im Ausnahmezustand

Das Gameplay von MARVEL Cosmic Invasion ist so aufregend wie der Plot. Mit dem innovativen Cosmic Swap-System können Spieler zwischen zwei Charakteren hin und her wechseln, mitten im Kampf. Dies eröffnet taktische Möglichkeiten, die das Teamplay auf ein neues Level heben. Jeder Charakter hat seine eigenen Superkräfte und Spezialangriffe, die in kreativen Team-Ups miteinander kombiniert werden können, um massive Schaden anzurichten. Das Spiel belohnt Spieler mit Power-Ups und Belohnungen, während sie sich durch die fantastische Welt von Marvel kämpfen.

Was MARVEL Cosmic Invasion besonders zugänglich macht, ist seine Unterstützung für lokalen und Online-Koop. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig in den Kampf ziehen – sowohl im Drop-in/Drop-out-Modus als auch mit Crossplay. Diese Barrierefreiheit sorgt dafür, dass sich das Spiel für Fans jeden Alters eignet, und ermöglicht es der ganzen Familie, sich als Superhelden zu betätigen.

MARVEL Cosmic Invasion

Eine Hommage an die Arcade-Klassiker

Doch nicht nur das Gameplay begeistert: Der meisterhafte Pixel-Art-Stil von MARVEL Cosmic Invasion ist eine wahre Augenweide. Die detaillierten Charakterdesigns und die lebendige Farbpalette erinnern an die klassischen Marvel-Comics und Arcade-Spiele der Vergangenheit. Fans, die mit den alten Beat ‚em Up-Perlen großgeworden sind, werden sich sofort heimisch fühlen, während Neulinge in die aufregende Welt von Marvel eintauchen können. Dieses visuelle Meisterwerk wird nicht nur auf Konsolen, sondern auch in heimischen Arcade-Vitrinen eine gute Figur machen.

Cyrille Imbert, CEO von Dotemu, fasst es treffend zusammen: „MARVEL Cosmic Invasion ist mehr als nur ein Spiel – es ist eine Hommage an ein Universum, das uns seit unserer Kindheit begeistert. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wussten wir, dass ein neues MARVEL Beat ‚em Up ein Muss war.“ Jean-François Major, CEO von Tribute Games, ergänzt: „Wir haben uns vorgenommen, das Genre zu modernisieren und gleichzeitig den Respekt vor den klassischen Arcade-Spielen zu bewahren.“

Mit MARVEL Cosmic Invasion setzen Dotemu und Tribute Games die Messlatte für Arcade-inspirierte Beat ‚em Ups noch höher. Dieses Spiel vereint alles, was Fans an den klassischen Marvel-Comics und Beat ‚em Up-Spielen lieben, und katapultiert es in eine neue Ära. Wenn du auf der Suche nach einem epischen Abenteuer mit deinen liebsten Marvel-Helden bist, dann ist MARVEL Cosmic Invasion ein Titel, den du nicht verpassen darfst.

Wann MARVEL Cosmic Invasion erscheint, ist gegenwärtig offen.