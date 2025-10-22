Latest

MARVEL Cosmic Invasion: Phoenix und Iron Man stürmen den Beat-’em-up-Himmel

MARVEL Cosmic Invasion startet am 1. Dezember mit Phoenix & Iron Man. Actionreicher Trailer zeigt Gameplay, neue Fähigkeiten und das ultimative Super-Duo.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
marvel cosmic invasion

Wer auf klassische Beat-’em-ups mit modernen Marvel-Helden hofft, kann sich jetzt warm anziehen. MARVEL Cosmic Invasion hat sein Erscheinungsdatum bestätigt, der Titel erscheint am 1. Dezember auf PC, Xbox Series S|X, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch. Im neuen Gameplay-Trailer werden außerdem zwei zentrale Charaktere enthüllt: Phoenix und Iron Man.

Zwei Welten treffen aufeinander

Phoenix, ehemals bekannt als Marvel Girl, bringt telekinetische Feuerkraft in die Schlacht. Im Trailer wird eindrucksvoll gezeigt, wie Jean Grey Annihilus’ Insektenarmee auseinanderreißt, Objekte durch die Luft wirbelt und Gegner mit purer Kraft in die Schranken weist. Wer schon immer die Faszination telekinetischer Superkräfte erleben wollte, bekommt hier einen ziemlich direkten Einblick.

Parallel dazu zeigt Iron Man, dass Hightech-Heldentum niemals aus der Mode kommt. Tony Stark stürzt in seine ikonischen Stiefel, feuert Repulsorstrahlen ab und zerstört ganze Gegnergruppen mit dem Iron Cannon. Die Kombination aus Bewegungsgeschwindigkeit, Flugmanövern und gezieltem Schaden, die ihn auf Augenhöhe mit Phoenix bringt, ohne dass die Spielfigur übermächtig wirkt.

Tribute Games trifft Marvel

Für Spieler bedeutet das noch mehr klassische Side-Scrolling-Action mit Marvel-Charme, neue Kombos, spektakuläre Fähigkeiten und die Möglichkeit, die beiden Helden auf unterschiedliche Weise einzusetzen. Ob Phoenix’ zerstörerische Kraft oder Iron Mans technologische Überlegenheit – die neue Season bietet Vielfalt, ohne dass Balance und Spielgefühl darunter leiden.

MARVEL Cosmic Invasion ist kein bloßes Crossover, sondern ein strategisch aufgebautes Beat-’em-up, das klassische Elemente mit modernen Helden verschränkt. Spieler können sich schon jetzt fragen: Wer passt besser zum eigenen Spielstil – die zerstörerische Phoenix oder der taktische Iron Man?

