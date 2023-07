Marvel Heroes in EA SPORTS FC 24 Ultimate Team

Nach der Bestätigung, dass einige der besten Wettbewerbe der Welt in EA SPORTS FC enthalten sein werden, gab EA SPORTS kürzlich eine exklusive Verlängerung mit der UEFA bekannt, was bedeutet, dass EA SPORTS FC 24 der einzige Ort ist, an dem die ikonische UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League und der UEFA Super Cup gespielt werden können.

Mit der diesjährigen Einführung der Ultimate Team Heroes in EA SPORTS FC 24 werden die Spieler der UEFA Champions League und der UEFA Women’s Champions League als neue, mächtige Persönlichkeiten in Erscheinung treten, die sowohl ihre heroischen Karriereleistungen als auch ihre charakteristischen athletischen Eigenschaften verkörpern.

