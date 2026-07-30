Marvel Rivals bringt neuen Ultron-PvE-Modus und Spidey-Skins

Marvel Rivals erweitert das laufende „Path to Doomsday“-Event ab heute um einen neuen PvE-Modus rund um Ultron. Spieler kämpfen gemeinsam im Avengers Tower gegen die Roboter-Armee.

Das neue Update für „Marvel Rivals“ ist seit heute, 30. Juli, auf allen Plattformen live und läutet Phase 2 der Pre-Doomsday-Reihe ein. Statt reiner PvP-Matchmaking-Hektik steht diesmal Koop-Action auf dem Programm: Ihr stellt ein eigenes Avengers-Team zusammen und verteidigt den Avengers Tower gegen feindliche Roboter-Wellen. PvE-Content war im Spiel bisher Mangelware.

Umso wichtiger ist diese Ergänzung für alle, die Abwechslung vom kompetitiven Alltag suchen. Der Modus liefert genau diesen frischen Wind. Einen festen Endtermin gibt es für das Event vorerst nicht.

MCU-Nostalgie und Spider-Man-Aktion

NetEase verbindet das Update direkt mit weiteren Crossover-Inhalten. Im Times-Square-Bereich laufen Clips aus Avengers: Age of Ultron, während am 31. Juli ein neuer Epic-Skin für Scarlet Witch im Shop erscheint. Parallel wirft das nächste Marvel-Highlight seine Schatten voraus.

Passend zum Kinostart von Spider-Man: Brand New Day öffnet morgen ein eigener Shop-Tab. Bis zum 13. August gibt es dort neue Outfits für Hulk und Spider-Man zu holen. Einige nötige Bugfixes für Thor und Peni Parker runden den Patch ab.

Ein eigener PvE-Modus tut Marvel Rivals verdammt gut. Der Avengers Tower als Schauplatz passt perfekt ins Setting, auch wenn die Langzeitmotivation stark vom Balancing der Gegnerwellen abhängt. MCU-Fans bekommen mit den Skins auf jeden Fall ordentlich Nachschub.

Wie gefällt euch der neue Ultron-Modus – wünscht ihr euch für Marvel Rivals dauerhaft mehr Koop-Inhalte oder bleibt ihr lieber rein im PvP unterwegs?