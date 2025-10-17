Marvel Rivals: Erster PvE-Modus bringt Zombies, Bosse und Chaos ins Spiel

Marvel Rivals wagt ein Experiment, das Fans schon länger fordern: einen vollwertigen PvE-Modus. Ab dem 23. Oktober geht’s im „Zombie Mode“ erstmals nicht gegen andere Spieler, sondern gegen eine unaufhaltsame Flut von Untoten.

Inspiriert von der bekannten Marvel Zombies-Reihe, treten Helden wie Thor, Blade, Magik, Jeff und The Punisher an, um die Welt vor einer apokalyptischen Infektion zu retten, zumindest so lange, bis die nächste Welle kommt.

Was zunächst nach einem klassischen Horde-Modus klingt, dürfte dank Marvels typischer Inszenierung mehr sein als bloß endloses Gekloppe. Laut Marvel Games-Produzent Danny Koo warten neben Standard-Gegnern auch zwei Bosskämpfe: Zombie Namor und The Queen of the Dead. Beide sollen Spieler zu strategischem Teamplay zwingen – ein willkommener Kontrast zum chaotischen PvP-Alltag.

Jeder Held spielt sich anders

Jeder der fünf spielbaren Charaktere bekommt zudem eigene Fähigkeiten, die im PvE-Kontext sinnvoll eingesetzt werden müssen. Blade kann mit seinen „Moon Blades“ mehrere Gegner gleichzeitig treffen, Thor bleibt dauerhaft in seinem „Awakened“-Zustand und Magik verwandelt sich in ihre zerstörerische „Darkchild“-Form. Sogar der unscheinbare Jeff darf im wahrsten Sinne des Wortes durch die Zombiehorden pflügen.

Gerade für Spieler, die bisher mit dem PvP-Fokus von Marvel Rivals wenig anfangen konnten, könnte der neue Modus frischen Reiz bieten. Er erlaubt, sich auf die Mechaniken, Animationen und das Heldendesign zu konzentrieren, ohne permanent von anderen Spielern gestört zu werden.

Warum der „Zombie Mode“ mehr ist als ein Gimmick

NetEase reagiert damit nicht nur auf Fanwünsche, sondern öffnet Marvel Rivals für eine neue Zielgruppe. PvE-Inhalte eignen sich hervorragend für Events, saisonale Herausforderungen oder Koop-Erlebnisse mit Freunden – etwas, das bislang gefehlt hat.

Ob der Modus langfristig trägt oder nur als Halloween-Event gedacht ist, bleibt unklar. Doch allein der Gedanke, Marvels ikonische Helden gegen Zombie-Versionen bekannter Figuren antreten zu sehen, dürfte viele Spieler anlocken.

Marvel Rivals ist aktuell für PS5, Xbox Series, PS4 sowie PC verfügbar. Der Zombie Mode erscheint am 23. Oktober kostenlos als Update.