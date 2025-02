Marvel Rivals: NetEase plant ein Jahrzehnt der Superhelden-Schlachten

Der Erfolg von Marvel Rivals war nicht nur ein Überraschungserfolg, sondern ein regelrechter Paukenschlag in der Gaming-Welt. Innerhalb der ersten drei Monate konnte das Spiel über 40 Millionen Spieler gewinnen und zeigte eine beeindruckende Haltbarkeit – eine Leistung, die sogar Overwatch 2 ernsthaft ins Wanken brachte.

10 Jahre und mehr voraus

Doch was ursprünglich fast auf der Abschussliste landete, scheint nun eine strahlende Zukunft zu haben. NetEase, der Entwickler hinter dem Spiel, hat in seiner jüngsten Telefonkonferenz angekündigt, dass das Spiel mindestens ein weiteres Jahrzehnt, wenn nicht länger, unterstützt werden soll.

Bereits seit dem Start von Marvel Rivals hat sich das Spiel als wahre Goldgrube für das Unternehmen erwiesen. Besonders nach der ersten Season verzeichnete das Spiel weltweit eine enorme Anerkennung und stieß bei den Spielern auf großes Interesse. In einer Telefonkonferenz zum vierten Quartal erklärte NetEase, dass sie weiterhin sowohl in die Entwicklung als auch in das Marketing investieren werden. „Dies ist ein Produkt, in das wir weiter investieren werden“, so das Unternehmen. Es klingt fast so, als würden sie das Spiel mit einer Langfristigkeit behandeln, die man sonst nur von den größten Titeln der Gaming-Welt kennt.

e-Sports im Fokus

Doch NetEase ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Neben der langfristigen Unterstützung des Spiels plant das Unternehmen, Marvel Rivals als Plattform für große E-Sport-Events zu etablieren. Auch wenn die genauen Details noch auf sich warten lassen, sollen bald E-Sport-Pläne und Crossover-Events mit anderen Medien folgen. Angesichts des riesigen Universums von Marvel gibt es genügend Stoff, um das Spiel über ein Jahrzehnt hinweg am Leben zu halten. Die Prognose, dass Marvel Rivals über 875 Jahre hinweg neue Inhalte bieten könnte, spricht Bände über das Potenzial des Spiels.

Ein weiteres Thema, das NetEase anscheinend auf der Agenda hat, sind die Leaks zu kommenden Charakteren. Insider berichten, dass unter anderem X-Men, Blade, Ultron und Angela bald ins Spiel integriert werden könnten – was das Spielerlebnis noch aufregender machen dürfte. Auch wenn es zu Leaks immer wieder Berichte gibt, scheint NetEase entschlossen, die Geheimnisse rund um neue Charaktere besser zu kontrollieren, um die Spieler bei Laune zu halten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Marvel Rivals mit dieser langfristigen Strategie nicht nur die Gaming-Community begeistern wird, sondern auch den Markt für mobile und Live-Service-Spiele in den kommenden Jahren aufmischen dürfte. Fans können sich also auf eine spannende und lang anhaltende Reise freuen.