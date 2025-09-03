Marvel Rivals überrascht – PS4-Version kommt trotz Last-Gen-Auslauf

Marvel Rivals bleibt hartnäckig, denn während viele Publisher den Support für PS4 und Xbox One längst gestrichen haben, bringt NetEase den Free-to-Play-Shooter am 12. September tatsächlich noch für die PlayStation 4. Zeitgleich startet die Season 4 „The Heart of the Dragon“, die eine neue Storyline rund um Iron Fist, Hela und Doctor Doom ins Spiel bringt.

Ein Schritt zurück oder cleverer Schachzug?

Eigentlich wirkt der Schritt fast aus der Zeit gefallen. Spiele wie Assassin’s Creed Shadows oder Battlefield 6 setzen längst auf reine Current-Gen-Entwicklung. Marvel Rivals dagegen öffnet sich noch einmal der 2013 erschienenen PS4, eine Konsole, die technisch längst am Limit läuft.

Dafür gibt es zwei mögliche Gründe: Einerseits kann NetEase so die installierte PS4-Basis anzapfen, die nach wie vor riesig ist. Andererseits könnte es schlicht ein Zeichen dafür sein, dass der Hype um Marvel Rivals spürbar abgenommen hat und dringend frisches Publikum gebraucht wird. Seit dem Launch im Dezember 2024 ist das Spiel in Streams und Social Media eher weniger ein Thema, obwohl es inhaltlich solide Updates erhalten hat.

Season 4: Drachen, Doom und ein bisschen Fanservice

Inhaltlich klingt „The Heart of the Dragon“ wie ein typischer Comic-Mix aus kosmischer Gefahr und persönlicher Fehde. Doctor Doom will die Macht des schlafenden Drachen Shou-Lao anzapfen, während Iron Fist verzweifelt versucht, sein Vermächtnis zu schützen. Dazu gesellen sich Konflikte um Hela und Angela – Stoff genug für neue Maps, Missionen und kosmetische Items.

Technisch spannend bleibt die Frage, wie die PS4-Version performt. Schon auf der PS5 ist Marvel Rivals zwar flüssig, aber kein Grafikbrett. Dass die Old-Gen-Fassung optische Abstriche machen wird, liegt auf der Hand – ob das Spieler bei einem kompetitiven Shooter akzeptieren, ist die andere Frage.

Für Fans ist die PS4-Version sicher ein nettes Extra, für NetEase könnte sie aber ein Rettungsanker sein. Wer Marvel Rivals bislang ignoriert hat, bekommt nun eine weitere Gelegenheit einzusteigen, ohne neue Hardware kaufen zu müssen. Ob das reicht, um den Titel wieder ins Gespräch zu bringen, wird sich zeigen.