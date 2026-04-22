Marvel Rivals: Werwolf-Cap und Dracula-Horden im neuen PvE-Modus „Bloodhunt“

Marvel Rivals erweitert sein Repertoire um den Koop-Modus „Bloodhunt“, in dem fünf Spieler gegen Draculas Untoten-Armee und korrumpierte Avengers antreten. Die Kombination aus Wave-Defense und dem Twist um verwandelte Verbündete wie Werewolf-Captain-America bringt eine vollkommen neue Dynamik in den bisher rein kompetitiven Hero-Shooter.

Die neue PvP-Struktur schickt uns im neuen Modus Bloodhunt direkt in ein düsteres New York, das von Dracula belagert wird. Der Trailer macht unmissverständlich klar: Das ist kein klassisches Bot-Schnetzeln, sondern eine taktische Herausforderung für Fünfer-Teams.

Der Twist: Wenn Helden zu Bestien werden

Die zentrale Mechanik, die „Bloodhunt“ von standardmäßigen PvE-Modi abhebt, ist die Korruption der eigenen Reihen. Der Trailer zeigt einen Captain America in Werwolf-Form, der mit einer „feralen Ferocität“ agiert. Diese Verwandlung scheint die Unterscheidung zwischen Freund und Feind aufzuheben. Für uns Spieler bedeutet das, dass wir uns nicht nur auf die KI-Horden konzentrieren können, sondern jederzeit damit rechnen müssen, dass ein KI-gesteuerter Avenger uns in den Rücken fällt.

Der Modus setzt auf ein wellenbasiertes System, das in einem finalen Showdown gegen Dracula gipfelt.

Team-Synergie: Mit fünf Spielern (statt der üblichen sechs im PvP) wird die Rollenverteilung zwischen Vanguard, Duelist und Strategist noch kritischer, da die Heilung gegen die schiere Masse an Untoten bestehen muss.

Mit fünf Spielern (statt der üblichen sechs im PvP) wird die Rollenverteilung zwischen Vanguard, Duelist und Strategist noch kritischer, da die Heilung gegen die schiere Masse an Untoten bestehen muss. Map-Design: Das gezeigte New York wirkt düster und klaustrophobisch, was gut zum Horror-Thema passt.

Das gezeigte New York wirkt düster und klaustrophobisch, was gut zum Horror-Thema passt. Boss-Mechaniken: Dracula wird als arroganter, übermächtiger Antagonist inszeniert. Sein Spott im Trailer deutet darauf hin, dass der Kampf verschiedene Phasen und mechanische Tiefe besitzt, anstatt nur ein „Bullet Sponge“ zu sein.

Nachdem Season 7.5 gerade erst Black Cat als Duelistin in „Marvel Rivals“ eingeführt hat, liefert NetEase mit Bloodhunt den Beweis, dass Marvel Rivals langfristig mehr sein will als ein Overwatch-Klon. Die Integration von Charakteren wie Elsa Bloodstone aus der letzten Season ergibt nun retrospektiv noch mehr Sinn – sie ist die logische Antwort auf die Vampir-Bedrohung. Dass das Spiel zudem für die Nintendo Switch 2 in Arbeit ist, zeigt, wie groß die Ambitionen für die Reichweite des Titels sind.

Nische oder Gamechanger?

Der „Bloodhunt“-Modus sieht nach einer soliden Ergänzung aus, die vor allem Spielern Abwechslung bietet, die vom kompetitiven Grind eine Pause brauchen. Der Werwolf-Twist bei Captain America ist ein cleverer Kniff, der die Lore nutzt, um spielerische Varianz zu erzeugen. Ob der Modus Langzeitmotivation bietet, hängt davon ab, wie abwechslungsreich die Gegner-Wellen auf Dauer sind und ob es spezifischen Loot für PvE-Erfolge gibt. Ein nettes Add-on ist es allemal, aber der Kern von Rivals bleibt (vorerst) das PvP.

Was haltet ihr von der Verwandlung der Helden? Ist ein Werwolf-Cap genau der verrückte Marvel-Content, den Rivals braucht, oder hättet ihr lieber einen rein storybasierten Kampagnen-Modus gesehen?