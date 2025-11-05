Marvel setzt weiter auf Insomniac Games – Erfolgsrezept mit Ablaufdatum?

Marvel Games hat in einem neuen Interview mit der GameInformer über die Zukunft seiner Projekte gesprochen, und dabei erneut klargemacht, dass Insomniac Games als wichtigster Partner gesetzt ist. General Manager Haluk Mentes bezeichnete das Studio als „perfekte Wahl“ für Marvel’s Wolverine und betonte die enge Zusammenarbeit, die seit Jahren bestehe. Für Marvel mag das wie eine Erfolgsgeschichte klingen. Für PlayStation-Fans ist es eher ein Déjà-vu.

Denn während Insomniac Games nach Spider-Man, Miles Morales und Spider-Man 2 längst zur Hausmarke für Superhelden-Abenteuer geworden ist, scheint damit auch klar: Neue IPs oder die Rückkehr zu Klassikern wie Resistance rücken vermutlich in weite Ferne.

Breite Partnerschaften, enge Leitplanken

Laut Mentes setzt Marvel Games auf „authentische, aber kreative Interpretationen“ seiner Helden. Studios sollen Freiraum bekommen, bekannte Figuren neu zu denken, solange sie „kulturell im Einklang“ mit Marvel stehen. Übersetzt bedeutet das: Es darf kreativ zugehen, solange das Ergebnis nach Marvel aussieht.

Mit dabei sind große Namen wie NetEase (Marvel Rivals), EA Motive (Iron Man), Arkane (Blade) und Arc System Works mit dem Anime-inspirierten Marvel Tōkon Fighting Souls. Selbst Deadpool VR und das Retro-Projekt Marvel Cosmic Invasion sollen zeigen, wie breit das Portfolio aufgestellt ist.

Doch am Ende bleibt der Eindruck, dass Marvel weniger experimentiert, sondern lieber auf bekannte Partner mit erprobten Erfolgsrezepten setzt – Insomniac ganz vorneweg.

Was das für PlayStation-Fans bedeutet

Sony hält Insomniac Games für eines seiner kreativsten Studios, und doch ist das Team inzwischen fast vollständig mit Marvel-Projekten ausgelastet. Das mag wirtschaftlich sinnvoll sein, aber künstlerisch ist es ein zweischneidiges Schwert.

Während andere PlayStation-Studios neue Marken aufbauen, scheint Insomniac im Superhelden-Universum festzustecken. Das Risiko: Der kreative Bogen könnte irgendwann überspannt werden, wenn sich Spieler an immer neuen Varianten derselben Formel sattsehen.

Marvel wiederum profitiert von einem Entwickler, der Technik, Storytelling und Markenverständnis perfekt beherrscht. Für die Spieler bedeutet das: mehr von dem, was sie schon kennen, und weniger Raum für Überraschungen.

Marvel Games will weiter expandieren, neue Partner finden und „ohne Reue“ Projekte umsetzen, die man in 20 Jahren nicht bereuen möchte. Das ist nachvollziehbar. Doch ausgerechnet die riskanten, überraschenden Ideen, die Gaming in Bewegung halten, scheinen in dieser Strategie kaum Platz zu haben.

Insomniac Games bleibt also das Herzstück der Marvel-Offensive, aber vielleicht wäre es an der Zeit, den Heldenhelm auch mal wieder gegen kreative Freiheit einzutauschen.