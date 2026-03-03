Marvel Tōkon: 20 Charaktere fix & Seoul-Showdown steht fest

Arc System Works reagiert auf das Feedback der Community und lüftet gleichzeitig ein Geheimnis. Zum Launch von Marvel Tōkon: Fighting Souls wird es 20 Kämpfer geben, fünf feste Teams und eine Ansage an alle Button-Masher. Der Seoul-Build wird die Stunde der Wahrheit. Ein aktuelles Gameplay-Update verrät, was sich alles geändert hat.

Kader-Struktur & Pro-Check

Die Entwickler setzen auf Struktur. Statt eines wilden Haufens gibt es fünf feste Teams à vier Kämpfer. Wir kennen die Anführer: Captain America (Avengers), Storm (Unbreakable X-Men), Ghost Rider, Spider-Man und Doctor Doom. Dass Doom sein eigenes Team aus Schurken anführt, ist eine echte Ansage.

Seoul Calling : Am 20. März gehen die Lichter in Südkorea an. Bei den ARC World Tour Finals steht der neueste Build. 11 Charaktere sind spielbar, inklusive der Neuzugänge Wolverine, Magik und Danger. Das ist kein PR-Event, das ist ein Stresstest.

Skill-Gap wird ernst: Wer die Beta gezockt hat, weiß: Das Trefferfeedback war gut, aber die Link-Attacks (Auto-Combos) waren zu sicher. Das ist vorbei. Wer jetzt wird bestraft. Arc System Works will, dass wir arbeiten.

Online-Massenschlacht: 64-Spieler-Lobbies. Ja, ihr habt richtig gelesen. Das klingt nach Chaos, aber mit der PS5-SSD und dem versprochenen Rollback-Netcode könnte das die neue Heimat für die FGC werden.

Marvel Tōkon will überzeugen

Die Skepsis bleibt bei den „Unique Attacks“. Drei Buttons gleichzeitig für ein Super? Fühlt sich im Eifer des Gefechts oft klobig an. Aber, die klassischen Inputs bleiben drin. Gott sei Dank. Arc System Works weiß, dass Veteranen keinen Bock auf vereinfachte „Baby-Steuerung“ haben, wenn es um alles geht.

Wir bekommen hier kein Lizenz-Fast-Food. Die Anpassungen beim Tag-Speed und die harten Nerfs für Fehlschläge zeigen, dass die Pro-Szene das erklärte Ziel ist. Wenn der Build in Seoul am 20. März liefert, wird das Ding zum Release am 6. August alles andere zum Frühstück verspeisen. 20 Charaktere sind für ein modernes Tag-Game zum Start sportlich, aber genau das, was wir brauchen.

Team Avengers oder Team Doom – wo schlagt ihr euch auf die Seite?