MARVEL Tōkon: Alle Launch-Fighter & Open Beta fix!

Arc System Works haut die letzten Launch-Fighter raus: Die „Samurai Outriders“ machen das 20er-Raster von „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ komplett und bringen uns eine fette Open Beta im Juli.

Blade, Loki und Deadpool schließen sich dem bereits bekannten Ghost Rider an. Wer auf die Midnight Sons gehofft hatte, bekommt stattdessen eine düstere Truppe mit Japan-Training und Meta-Sprüchen. Die wichtigste Testphase vor dem Release steht ebenfalls fest. Vom 24. bis 26. Juli läuft die weltweite Open Beta auf PS5 und PC, in der Vampirjäger Blade direkt spielbar sein wird.

Das Chaos-Quartett: Wer sind die Outriders?

Kein klassisches Team, sondern eine Zweckgemeinschaft, die sich im Episode-Modus erst zusammenraufen muss. Die spielerischen Ansätze zeigen aber genau die typische Handschrift des Studios.

Blade kommt mit einem aggressiven Rushdown-Stil. Seine Mechanik dreht sich um das Muramasa-Schwert. Trifft seine Fähigkeit „Heartstopper“, wird der Gegner festgepinnt und Blade stürmt heran. Das Schwert glüht rot, der Schaden geht durch die Decke. Ein Hunter für die Offensive. Punkt.

Loki macht genau das Gegenteil. Der Gott des Schabernacks setzt auf Täuschung, Klone und Konter. Seine Moves nutzen Eis und Magie für unvorhersehbare Flugbahnen. Wer seine Tricks durchschaut, bestraft ihn hart. Wer unüberlegt angreift, verliert.

Deadpool reißt wie gewohnt die vierte Wand ein. Er bringt ein echtes Fighting-Game-Lösungsbuch mit in die Arena und nutzt legendäre Angriffe aus alten Prügelspiel-Klassikern. Sein Stil ist riskant, er opfert eigene Lebenspunkte für massiven Schaden.

Asgard als fünfstufige Arena

Die neue Stage hat es ebenfalls in sich. Asgard ist hier kein starrer Hintergrund. Die Kampfzone erstreckt sich über fünf Bereiche: das Observatorium, die Bifröst-Brücke, den Thronsaal, die Schatzkammer und den Weltbaum Yggdrasil. Es riecht stark nach den dynamischen Stage-Transitions, für die das Studio geliebt wird.

Das Charakter-Design sitzt, das 20er-Launch-Roster steht. Jetzt müssen die Server zeigen, was sie können. Die angekündigte Open Beta Ende Juli ist kein netter Bonus, sondern der entscheidende Härtetest für den Netcode vor dem finalen Release am 6. August. Dass Blade direkt spielbar ist, macht die drei Tage zum absoluten Pflichtprogramm für jeden Kampfspiel-Fan.

Ego-Shooter-Waffen bei Blade, Pixel-Klassiker bei Deadpool – welches der neuen Toolsets passt eurer Meinung nach am besten in ein schnelles Arc-System-Works-Kampfspiel?