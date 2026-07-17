Marvel Tōkon: Die Open-Beta wird riesig – 15 Charaktere und Story-Teaser im Juli

Vom 24. bis zum 26. Juli 2026 könnt ihr die Open-Beta von „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ auf PS5 und PC zocken. Entwickler Arc System Works packt dafür ein umfangreiches Paket aus, das weit über die üblichen Beta-Standards hinausgeht.

15 spielbare Recken und sechs Stages

Die Charakterauswahl ist für eine Beta extrem großzügig. Ganze 15 Kämpfer stehen zur Auswahl, darunter die kompletten Teams der Unbreakable X-Men und der Amazing Guardians. Einzelgänger wie Captain America, Iron Man, Black Panther, Ghost Rider und Doctor Doom mischen ebenfalls mit. Sogar Vampirjäger Blade feiert hier sein spielbares Debüt. Geprügelt wird auf sechs verschiedenen Stages, darunter Wakanda, die X-Mansion und Knowhere.

Das ist kein simpler Belastungstest. Das ist eine fette Demo.

Story-Modus zum Reinschnuppern

Überraschend ist der Fokus auf Solo-Spieler in dieser Testphase. Ihr dürft die ersten drei Kapitel des „Amazing Guardians“-Pfads im Episode Mode antesten. Hier schließt sich Spider-Man mit anderen Helden zusammen, um eine Bedrohung aus dem All abzuwehren. Präsentiert wird das Ganze als animierter Motion-Comic, geschrieben von Comic-Größe Kieron Gillen. Wer lieber übt, nutzt das Tutorial oder den komplett konfigurierbaren Trainingsmodus.

Online-Matches laufen über eine interaktive Lobby mit Chibi-Avataren ab. Sowohl lockere Matches als auch das Ranked-System mit seinen wettbewerbsorientierten Ranglisten sind komplett freigeschaltet.

Arc System Works macht hier ernst. Eine Kampfspiel-Beta mit dieser Menge an Charakteren, vollem Ranked-Support und einem Story-Teaser ist extrem selten. Die Entwickler vertrauen ihrem Netcode und dem Gameplay so kurz vor dem Release am 6. August offensichtlich blind. Für uns Spieler ist das die perfekte Chance, das 4v4-System ohne Risiko auf Herz und Nieren zu prüfen.

Wie sieht es bei euch aus: Schaut ihr für den Story-Modus rein, oder wollt ihr direkt im Ranked mit Blade und Magneto die Rangliste stürmen?