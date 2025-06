MARVEL Tōkon: Fighting Souls bringt Marvel-Helden 2026 in den Tag-Team-Ring

2026 erwartet uns mit MARVEL Tōkon: Fighting Souls ein neues Tag-Team-Fighting-Game für PS5, Steam und den Epic Games Store. Der Titel wird von Arc System Works in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Marvel Games entwickelt – eine Kombination, die nicht nur Fans von Guilty Gear oder Dragon Ball FighterZ aufhorchen lässt. Marvel-Fans können ihre Lieblingshelden endlich in einem stilisierten und kompetitiven Format erleben.

Zugänglich, aber mit Tiefe – Spielmechanik für Einsteiger und Veteranen

Das Konzept hinter MARVEL Tōkon: Fighting Souls ist klar formuliert: Es soll sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll sein. Während viele Tag-Fighter Spieler dazu zwingen, mehrere Charaktere zu beherrschen, reicht hier laut den Entwicklern schon ein Held, um durchstarten zu können. Unterstützende Teamkollegen können mit wenigen Tasteneingaben einsteigen – eine Maßnahme, die sowohl die Einstiegshürde senkt als auch taktische Tiefe verspricht.

Was das Kampfsystem betrifft, verspricht Arc System Works das, was sie am besten können: schnelle Kämpfe, präzise Animationen und ein System, das auf traditionellen Eingaben ebenso basiert wie auf vereinfachten Steuerungsoptionen. Jeder der bisher bestätigten Charaktere – darunter Spider-Man, Storm, Ghost Rider (Robbie Reyes) oder Doctor Doom – bringt ein eigens entwickeltes Moveset mit, das laut den Machern stark an die Comicvorlagen angelehnt ist.

4-gegen-4-Format und stilisierte Inszenierung

Ein weiteres interessantes Detail ist das ungewöhnliche 4v4-System. Die Macher haben sich bewusst vom klassischen 3v3-Format abgewandt, um mehr Dynamik auf dem Bildschirm und mehr Möglichkeiten für Team-Ups zu schaffen. Laut Game Director Kazuto Sekine soll das neue System die Essenz des Marvel-Universums einfangen – viele Charaktere, viele Synergien, viel Spektakel.

Visuell hat sich das Team laut Produzent Takeshi Yamanaka nach Rücksprache mit Marvel für einen Stil entschieden, der sich stärker am japanischen Animationslook orientiert. Der ursprünglich angedachte westliche Comic-Stil wurde zugunsten der typischen Arc System-Ästhetik verworfen – was man auf den ersten Bildern auch deutlich erkennt: klare Linien, satte Farben, überzeichnete Effekte.

Die Arenen selbst sollen laut Marvel Games nicht nur Schauplätze sein, sondern Teil des Gameplays. Übergänge zwischen verschiedenen Abschnitten innerhalb eines Levels – etwa in Marvels New York City – bringen strategische Vorteile und visuelle Abwechslung.

Spannender Genre-Vertreter mit Marvel-Glanz

Tōkon: Fighting Souls klingt nach einem vielversprechenden Projekt mit einem klaren Ziel: das Genre weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine neue Art des Marvel-Erlebnisses zu liefern. Ob das Spiel diesem Anspruch gerecht wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht beurteilen – weder Gameplay noch finale Inhalte wurden öffentlich gezeigt. Aber das Fundament ist solide, und die beteiligten Studios wissen, was sie tun.

Passend zu dieser Ankündigung wurde das Project Defiant enthüllt, der erst Wireless-Fighting-Stick für PS5 und PC, der aktuell von Sony entwickelt wird.