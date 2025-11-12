MARVEL Tōkon: Fighting Souls – Closed Beta 2 startet im Dezember

Wer schon in der ersten Closed Beta von MARVEL Tōkon: Fighting Souls dabei war, weiß: Das hier ist kein gewöhnlicher Lizenzprügler. Arc System Works und PlayStation Studios kombinieren Marvels ikonische Charaktere mit dem präzisen Gameplay, das Fans von Guilty Gear oder Dragon Ball FighterZ lieben. Jetzt kehrt der Team-Fighter zurück, mit frischen Inhalten und Verbesserungen, die auf Fan-Feedback basieren.

Am 5. Dezember 2025 beginnt die zweite Closed Beta auf der PS5 und läuft drei Tage lang. Mit dabei sind neue Charaktere, frische Arenen und überarbeitete Systeme, die das Kampferlebnis noch flüssiger machen sollen.

Spider-Man trifft Ghost Rider

Zwei Neuzugänge erweitern das Roster: Spider-Man und Ghost Rider. Damit steigt die Zahl der spielbaren Charaktere auf acht, und eröffnet neue Team-Kombinationen. Jeder Spieler stellt sich ein eigenes Vierer-Team aus Helden und Schurken zusammen, was den strategischen Tiefgang deutlich erhöht.

Ebenso spannend sind die neuen Schauplätze Savage Land und X-Mansion. Beide Arenen bieten nicht nur frische Kulissen, sondern auch interaktive Elemente, die aktiv ins Kampfgeschehen eingreifen. Gerade das dürfte Veteranen von Arc System Works neugierig machen, wie sich Umgebungstaktiken in den Spielfluss einfügen.

Gameplay-Feinschliff dank Community-Feedback

Laut Game Director Kazuto Sekine auf dem PlayStation Blog hat das Team zahlreiche Änderungen auf Basis der ersten Beta umgesetzt. Balancing, Performance, Visuals und User Experience wurden gezielt verbessert. Dass man auf die Rückmeldungen der Spieler hört, zeigt, wie stark Fighting Souls als Community-Projekt gedacht ist, ähnlich wie es bei Street Fighter 6 oder Tekken 8 der Fall war.

Wer schon an der ersten Beta teilgenommen hat, ist automatisch registriert. Alle anderen können sich über die offiziellen Kanäle anmelden. Gespielt wird vom 5. bis 7. Dezember, inklusive CPU-Kämpfen und Online-Duellen.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls könnte der erste große Marvel-Prügler seit Jahren werden, der spielerisch überzeugt statt nur mit Namen zu glänzen. Wenn Arc System Works das Balancing hält und Marvel Games weiter mitzieht, entsteht hier vielleicht ein neuer Genre-Hit, der zwischen Comic-Liebe und Kampfkunst die richtige Balance findet.