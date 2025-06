MARVEL Tōkon: Fighting Souls klingt wie der nächste Live-Service-Streich von Sony

Mit „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ kündigt sich das nächste große Lizenzprojekt von Arc System Works und PlayStation Studios an. Wer bei dem Namen sofort an „Dragon Ball FighterZ“ oder „Guilty Gear“ denkt, liegt nicht ganz falsch – auch hier wird gekonnt auf das Können des Studios gesetzt, wenn es um schnelle Kämpfe, starke Optik und zugängliche Mechanik geht. Doch trotz der klangvollen Versprechen stellt sich schnell die Frage: Handelt es sich hier wirklich um ein klassisches Kampfspiel oder doch eher um ein Live-Service-Projekt mit Comic-Lackierung?

Auf dem Papier klingt vieles vielversprechend: Neu interpretierte Marvel-Charaktere, stylisierte Anime-Optik, einfache Steuerung mit optional komplexen Eingaben – das macht den Titel sowohl für Neulinge als auch Veteranen attraktiv. Auch das 4-gegen-4-Kampfsystem will sich von klassischen 2-gegen-2-Konzepten abheben und mehr Dynamik bieten. Kombiniert mit Übergängen zwischen Arenen und visuellen Gimmicks soll es „strategische Tiefe“ geben – wobei offenbleibt, ob das mehr als Show ist.

Live-Service-Elemente? Keine Überraschung mehr

Was jedoch bereits durch die ersten PR-Statements und Designentscheidungen durchscheint: „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ wird sehr wahrscheinlich das gleiche Service-Modell verfolgen, das inzwischen fast alle Genrevertreter übernehmen. Neue Charaktere, Kostüme, Arenen – alles nach Launch. Marvel hat genug Material, um Jahre an Inhalten nachzuschieben, und die Formulierungen in den bisherigen Aussagen deuten klar auf einen modularen Ausbau hin.

Das muss nicht automatisch schlecht sein. Ein gut gepflegter Post-Launch-Plan kann ein Spiel lebendig halten. Trotzdem bleibt die Sorge, dass auch hier wieder ein Spiel mit überschaubarem Basis-Content erscheint, das erst mit der Zeit Form annimmt – natürlich gegen Aufpreis. Ob das 4v4-Format und das vereinfachte Input-System diese Struktur sinnvoll tragen können, wird sich zeigen müssen.

Stil statt Substanz?

Lobenswert ist die klare künstlerische Linie. Nachdem Marvel ursprünglich einen westlicheren Comic-Stil bevorzugte, konnte sich Arc System Works durchsetzen: „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ setzt voll auf Anime-Look. Das ist mutig – und hebt den Titel optisch von bisherigen Marvel-Spielen ab. Auch die Movesets sollen sich direkt an den Marvel-Hintergründen der Figuren orientieren, was Fans erfreuen dürfte.

Dennoch bleibt Skepsis angebracht. Die große Anzahl an spielbaren Charakteren, gepaart mit dem Wunsch nach “Überraschungen” im Roster, klingt stark nach einem DLC-Konzept. Die Entwickler sprechen offen über die Schwierigkeit der Auswahl – ein gutes Zeichen für Vielfalt, aber auch ein Indiz für geplante Nachlieferungen. Solide Strategie oder kalkulierter Nachschub? Beides ist denkbar.

„MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ hat das Potenzial, ein ungewöhnlicher und optisch markanter Marvel-Prügler zu werden – nicht zuletzt dank Arc System Works. Die Betonung auf Zugänglichkeit und Team-Kombos wirkt durchdacht. Doch der Schatten des Live-Service-Modells hängt bereits jetzt über dem Projekt. Ob hier ein echtes Fighting-Game-Highlight oder nur ein weiterer DLC-Baukasten entsteht, wird die Zeit zeigen.