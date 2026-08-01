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Marvel Tokon: Fighting Souls – Launch-Trailer zählt die Tage zum Release

MARVEL Tokon: Fighting Souls erscheint am 6. August für PS5 und PC. Der neue Launch-Trailer von Arc System Works zeigt das 4v4-Tag-Team-Gameplay.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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MARVEL Tokon: Fighting Souls bringt den 4-gegen-4 Tag-Team-Prügler von Arc System Works und Sony Interactive Entertainment direkt auf PlayStation 5 sowie PC via Steam und Epic Games Store.

Der offizielle Launch-Trailer zeigt das Gameplay mit Teams aus Marvel-Helden und -Schurken in Aktion. Schnelle Wechsel, Spezialangriffe und dynamische Animationen bestimmen die Matches. Das Video liefert den visuellen Beweis für die Präzision des Kampfsystems. Keine langen Theorie-Debatten. Der Trailer zeigt die tatsächliche Spielgeschwindigkeit.

Am 6. August erscheint der Titel final.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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Crydog
1. August 2026 15:03

Na da bin gespannt was davon offline wirklich spielbar ist. Der arcade rumble ist schon mal nichts für mich. Habe den quest modus in tekken 8 auch ignoriert weis nicht als chibi cha durch eine arena rumzulaufen ist etwas einfallslos und es dann noch als Extra content zu nennen

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