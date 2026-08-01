Marvel Tokon: Fighting Souls – Launch-Trailer zählt die Tage zum Release

MARVEL Tokon: Fighting Souls bringt den 4-gegen-4 Tag-Team-Prügler von Arc System Works und Sony Interactive Entertainment direkt auf PlayStation 5 sowie PC via Steam und Epic Games Store.

Der offizielle Launch-Trailer zeigt das Gameplay mit Teams aus Marvel-Helden und -Schurken in Aktion. Schnelle Wechsel, Spezialangriffe und dynamische Animationen bestimmen die Matches. Das Video liefert den visuellen Beweis für die Präzision des Kampfsystems. Keine langen Theorie-Debatten. Der Trailer zeigt die tatsächliche Spielgeschwindigkeit.

Am 6. August erscheint der Titel final.