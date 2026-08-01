Marvel Tokon: Fighting Souls – Launch-Trailer zählt die Tage zum Release

MARVEL Tokon: Fighting Souls bringt den 4-gegen-4 Tag-Team-Prügler von Arc System Works und Sony Interactive Entertainment direkt auf PlayStation 5 sowie PC via Steam und Epic Games Store.
Der offizielle Launch-Trailer zeigt das Gameplay mit Teams aus Marvel-Helden und -Schurken in Aktion. Schnelle Wechsel, Spezialangriffe und dynamische Animationen bestimmen die Matches. Das Video liefert den visuellen Beweis für die Präzision des Kampfsystems. Keine langen Theorie-Debatten. Der Trailer zeigt die tatsächliche Spielgeschwindigkeit.
Am 6. August erscheint der Titel final.
Na da bin gespannt was davon offline wirklich spielbar ist. Der arcade rumble ist schon mal nichts für mich. Habe den quest modus in tekken 8 auch ignoriert weis nicht als chibi cha durch eine arena rumzulaufen ist etwas einfallslos und es dann noch als Extra content zu nennen