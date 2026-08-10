Marvel Tōkon: Vorgezogener Launch sorgt für PC-Debakel

Ein gedruckter Tie-In-Comic verrät, dass „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ eigentlich erst im Herbst 2026 erscheinen sollte. Der vorgezogene Release am 6. August hinterlässt nun ein technisches Trümmerfeld auf dem PC – aus Angst vor „GTA 6“.

Verfrühte Veröffentlichung wegen GTA 6?

Das Promo-Material in Ausgabe 1 des Comics „Marvel Tōkon: First Strike“ spricht eine eindeutige Sprache. Dort wird der Release explizit für „diesen Herbst“ angekündigt. Sony und Arc System Works haben den Stecker überraschend früher gezogen. Der Grund liegt nahe: Wer im späten Herbst veröffentlicht, geht im Mahlstrom von „GTA 6“ unter. Dazu kommt das Synergie-Potenzial mit dem Kinostart von Spider-Man: Brand New Day. Aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn. Aus technischer Sicht ist es ein Debakel.

Den Entwicklern fehlten schlichtweg mehrere Monate Feinschliff. Die Zeche zahlen jetzt die PC-Spieler.

Das Desaster auf dem PC

Die Quittung auf Steam folgte prompt. Die Bewertungen stehen bei mickrigen 38 Prozent. Ruckler und Frame-Drops machen den 4v4-Prügler teilweise unspielbar. In der Community herrscht Wildwest-Stimmung. Spieler probieren hanebüchene Workarounds aus, um das Spiel irgendwie flüssig zu bekommen. Einige starten im Hintergrund den Epic Games Store, weil das Spiel auf der Unreal Engine 5 läuft und die Backend-Kommunikation dort runder laufen soll. Andere drosseln die Bildrate via Drittanbieter-Software exakt auf 59 FPS. Ob das hilft oder nur ein Placebo-Effekt ist? Unklar.

Egal wie gut der eigene Rechner läuft, der Netcode zieht alle runter. Rollback-Netcode führt bei Problemen des Gegners zu Rucklern auf der eigenen Seite. Die Folgen für die Fighting-Game-Szene sind brutal.

Hast ruinierte schon immer die Technik

Spieler kennen dieses Muster seit Jahren. Das Management verschiebt eine Deadline nach vorn, um Finanzquartale zu retten oder Konkurrenten auszuweichen. Die Optimierung für die gigantische Vielfalt an PC-Hardware steht am Ende der Entwicklungskette. Fehlen hier acht bis zwölf Wochen, brennt die Hütte. Arc System Works ist für fantastische Fighting Games bekannt. Dass ihr Name jetzt unter einer unfertigen PC-Portierung leidet, zeigt den enormen Druck von Publisher-Seite.

„Marvel Tōkon“ hat im Kern das Zeug zum Hit. Die Optik sitzt, die Roster-Dynamik macht Laune, auch wenn manche das Movement als zu träge kritisieren. Aber solange Arc System Works die PC-Version nicht mit Notfall-Patches rettet, bleibt das Spiel auf dem Plattform-Marktplatz ein Risikokauf. Wer kann, weicht aktuell zwingend auf die PS5 aus.