Marvel Tōkon: Vorgezogener Launch sorgt für PC-Debakel

Ein gedruckter Tie-In-Comic verrät, dass „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ eigentlich erst im Herbst 2026 erscheinen sollte. Der vorgezogene Release am 6. August hinterlässt nun ein technisches Trümmerfeld auf dem PC – aus Angst vor „GTA 6“.
Verfrühte Veröffentlichung wegen GTA 6?
Das Promo-Material in Ausgabe 1 des Comics „Marvel Tōkon: First Strike“ spricht eine eindeutige Sprache. Dort wird der Release explizit für „diesen Herbst“ angekündigt. Sony und Arc System Works haben den Stecker überraschend früher gezogen. Der Grund liegt nahe: Wer im späten Herbst veröffentlicht, geht im Mahlstrom von „GTA 6“ unter. Dazu kommt das Synergie-Potenzial mit dem Kinostart von Spider-Man: Brand New Day. Aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn. Aus technischer Sicht ist es ein Debakel.
Den Entwicklern fehlten schlichtweg mehrere Monate Feinschliff. Die Zeche zahlen jetzt die PC-Spieler.
Das Desaster auf dem PC
Die Quittung auf Steam folgte prompt. Die Bewertungen stehen bei mickrigen 38 Prozent. Ruckler und Frame-Drops machen den 4v4-Prügler teilweise unspielbar. In der Community herrscht Wildwest-Stimmung. Spieler probieren hanebüchene Workarounds aus, um das Spiel irgendwie flüssig zu bekommen. Einige starten im Hintergrund den Epic Games Store, weil das Spiel auf der Unreal Engine 5 läuft und die Backend-Kommunikation dort runder laufen soll. Andere drosseln die Bildrate via Drittanbieter-Software exakt auf 59 FPS. Ob das hilft oder nur ein Placebo-Effekt ist? Unklar.
Egal wie gut der eigene Rechner läuft, der Netcode zieht alle runter. Rollback-Netcode führt bei Problemen des Gegners zu Rucklern auf der eigenen Seite. Die Folgen für die Fighting-Game-Szene sind brutal.
Hast ruinierte schon immer die Technik
Spieler kennen dieses Muster seit Jahren. Das Management verschiebt eine Deadline nach vorn, um Finanzquartale zu retten oder Konkurrenten auszuweichen. Die Optimierung für die gigantische Vielfalt an PC-Hardware steht am Ende der Entwicklungskette. Fehlen hier acht bis zwölf Wochen, brennt die Hütte. Arc System Works ist für fantastische Fighting Games bekannt. Dass ihr Name jetzt unter einer unfertigen PC-Portierung leidet, zeigt den enormen Druck von Publisher-Seite.
„Marvel Tōkon“ hat im Kern das Zeug zum Hit. Die Optik sitzt, die Roster-Dynamik macht Laune, auch wenn manche das Movement als zu träge kritisieren. Aber solange Arc System Works die PC-Version nicht mit Notfall-Patches rettet, bleibt das Spiel auf dem Plattform-Marktplatz ein Risikokauf. Wer kann, weicht aktuell zwingend auf die PS5 aus.
Ja selbst Maximilian dood hat das spiel deinstalliert, weil er genervt war von den ganzen Bugs und spielt jetzt die ps5 version und das im stream. Verstehe ich nicht wie kann sony und arc system so rein scheisen (sorry für wortwahl)
Aber ist ja nicht so als gäbe es keine Konkurrenz in den sektor. Und von allen gaas Ambitionen sie sony hat,hat token eigentlich das größte Potential gehabt was nicht genutzt wird bzw wissentlich sabotiert wird so schein es für mich. Auf den game läuft ein sony sdk der die ganze zeit prüft ob man cheatet was die CPU leistung runterzieht. Irgewie ist auch ein ständiger daten Abgleich mit psn Konto vorhanden was auch Leistung zieht und apropo psn,das game ist nicht in vielen Ländern erhältlich weil man nicht überall ein psn konto erstellen kann z.b Pakistan wo ganz viele pro gamer herkommen.
Das game hat nicht nur technische probleme sondern auch auf der conntent seite sieht es mau aus. Man kann den ganzen conntent in 4 std durchspielen. Das game hat ausser Episode story keine singeplayer inhalte die der Rede wert sind. Ah ich mag das game wirklich super grafik,tolle Präsentation,rooster (vorallem deadpool) aber meine Güte wie schwer kann es den sein ein game zu releasen ohne in Fettnäpfchen zu treten. Und was pc port angeht es war alles bekannt spätestens seit der beta außerdem hat arc system schon in Vergangenheit öfters Bug fest pc releases gehabt sind also Wiederholung Täter