Marvel’s Avengers Definitive Edition macht die meisten Inhalte kostenlos

Sowohl das Shipment-System als auch die Helden-Herausforderungskarten wurden vollständig aus dem Spiel entfernt. Items, die zuvor durch Shipments und Helden-Herausforderungskarten verdient werden konnten, sind in den Hunderten von Marktplatz-Items enthalten, die automatisch gewährt werden, wenn auf v2.8 aktualisiert. Als Dankeschön an Spieler, die diese Reise begleitet haben, gewährt wir ein besonderes Geschenk – Iron Mans „Variable Threat Response Battle Suit.“ Dieses Outfit wird automatisch jedem Spieler gewährt, der mindestens eine Trophäe/Erfolg vor dem 1. April freigeschaltet hat.

