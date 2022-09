Marvel’s Black Panther & Captain America Spiel der Uncharted-Autorin angekündigt

„Amy setzt seit Jahrzehnten die Messlatte für erzählerische Abenteuerspiele und wir freuen uns, mit dem talentierten und erfahrenen New Media-Team von Skydance zusammenzuarbeiten“, sagte Jay Ong, Executive Vice President & Head von Marvel Games. „Ihr Ehrgeiz und ihre Vision, innovative Unterhaltung mit der beliebten Marvel-IP zu kreieren, waren von unserem ersten Treffen an offensichtlich.“

„Ich kann mir keinen besseren Partner als Marvel für unser erstes Spiel vorstellen“, so Hennig. „Das Marvel-Universum verkörpert all die Action, das Mysterium und den Nervenkitzel des Pulp-Abenteuer-Genres, das ich liebe, und eignet sich perfekt für ein interaktives Erlebnis. Es ist eine Ehre, eine originelle Geschichte mit all der Menschlichkeit, Komplexität und dem Humor erzählen zu können, die Marvel-Charaktere so nachhaltig machen, und es unseren Spielern zu ermöglichen, diese Helden zu verkörpern, die sie lieben.“

Wie vermutet, haben Skydance Interactive und die ehemalige Uncharted-Autorin Amy Hennig beim heutigen Showcase ihr Marvel-Projekt enthüllt. In dessen Hauptrollen treten der Black Panther und Captain America, während ein Name für das Spiel noch aussteht.

