Marvel’s Blade lebt – Arkane bittet um Geduld, Fans um Vertrauen

Marvel kann Kino, das hat die letzten 15 Jahre gezeigt. Bei Spielen brauchte der Publisher etwas länger, bis es wirklich klickte. Erst mit Insomniacs Spider-Man wurde klar, dass große Marvel-Spiele funktionieren, wenn man sie großen Studios überlässt. Marvel’s Blade gehört genau in diese Kategorie, und ist zugleich eines der riskanteren Projekte.

Blade ist kein klassischer Mainstream-Held. Vampirjäger, düsteres Setting, Gewalt und Grauzonen prägen die Marke. Genau deshalb passte die Ankündigung 2023 perfekt, wo Arkane Lyon, bekannt für Dishonored und immersive Gameplay-Systeme, die Entwicklung ankündigte. Auf dem Papier ein Traum-Match, in der Realität wurde es danach aber auffallend still.

Arkane meldet sich: Entwicklung läuft weiter

Nach den jüngsten Studio-Schließungen bei Xbox und der Streichung teurer Projekte wuchs die Sorge, Marvel’s Blade könnte das nächste Opfer werden. Lizenzspiele sind teuer und Disney kassiert mit – wirtschaftlich also keine Selbstläufer. Umso wichtiger war jetzt ein Update zum Spiel.

Dinga Bakaba, Studio- und Co-Creative-Director bei Arkane Lyon, bestätigte auf X, Marvel’s Blade wird weiterentwickelt. Sein Tonfall ist ruhig, fast bodenständig. Kein PR-Gesäusel, sondern ein klares „Wir arbeiten dran, aber es dauert“. Das Team wolle die eigenen Ansprüche erfüllen, und die Erwartungen der Fans nicht mit halbfertigen Versprechen bedienen.

The team is hard at work, everyone is super proud and out doing themselves. Please be patient, it will be a special game and we all hope it will be meeting the high standards that we set for ourselves and for you all. 🧡🖤



🦴 — Dinga Bakaba 451 (@DBakaba) December 23, 2025

Es gibt nach wie vor jedoch keinen Release-Termin und kein Gameplay. Seit dem CGI-Trailer von 2023 nichts Handfestes. Damals galt das Projekt als „früh in Entwicklung“, was realistisch betrachtet heißt: Vor 2027 sollte niemand mit einem Release rechnen.

Spekulationen über Spielmechanik, Open World oder RPG-Systeme sind genau das: Spekulationen. Arkane ist bekannt für systemisches Gameplay, Entscheidungsfreiheit und dichte Level-Strukturen. Ob das auf Marvel’s Blade übertragen wird, wissen aktuell nur die Entwickler selbst.

Lieber langsam als belanglos

Marvel’s Blade ist kein Spiel, das man schnell zusammenschrauben sollte. Wenn Arkane Zeit braucht, ist das eher ein gutes Zeichen. Lieber Funkstille als ein verwässertes Lizenzprodukt ohne Profil.

Zwar ist Geduld unbefriedigend, aber manchmal notwendig, auch wenn eine so frühe Ankündigung in diesem Kontext zweifelhaft erscheint. Das sieht man ja auch oft bei Star Wars. Am Ende wird entscheidend sein, ob Arkane ein Spiel abliefert, das Blade gerecht wird: düster, kompromisslos und spielerisch eigenständig. Alles andere wäre Zeitverschwendung.