Marvel’s Guardians of the Galaxy – Das sagen Reviews

In dieser Woche erscheint mit Marvel’s Guardians of the Galaxy das zweite Projekt von Square Enix im Marvel-Universum. Ob es diesmal besser läuft als mit den Avengers, verrät ein Blick auf die ersten Reviews.

Generell scheint der Titel etwas besser wegzukommen, auch wenn einige Ausreißer bei den Reviews dabei sind, die sich nicht so begeistert zeigen. Gelobt werden unter anderem das Level-Design, die Action, natürlich der Soundtrack, das kleine Desaster von Marvel’s Avengers schnell wieder vergessen lassen.

Atomix schreibt zum Beispiel:

„Marvel’s Guardians of the Galaxy ist eine solche Erlösung nach der Katastrophe mit Marvel’s Avengers. Ein erstaunliches Gameplay, großartige Story und atemberaubende Grafik sind einige Elemente, die das neue Eidos-Spiel zu einem Muss machen.“ Atomix

GameMag ergänzt:

„Marvel’s Guardians of the Galaxy ist ein ausgezeichnetes Story-getriebenes Spiel mit fesselnden Charakteren, nettem Humor, großartiger Erzählung und erstaunlicher Grafik.“ Game Mag

Nicht ganz so begeistert zeigt sich Destructoid:

„Guardians of the Galaxy geht in Bezug auf die Persönlichkeit ziemlich weit zurück, und das wird es definitiv spalten.“ Destructoid

ebenso TSA:

„Marvel’s Guardians of the Galaxy ist eine großartige Darstellung der Weltraumhelden und ein gutes Spiel. Wir sind auf einige nervige Fehler gestoßen, die hoffentlich mit Patches gemildert werden, und es ist ziemlich linear, aber dies ist ein interstellares Herumtollen, das ihr an einigen Abenden genießen könnt.“ TSA

Wertungen in der Übersicht:

Wie sich das ganze in Zahlen ausdrückt, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

TSA – 6/10

GameSpot – 7/10

Stevivor – 9.5/10

PSU – 9.5

Atomix – 9.1/10

GameByte – 9/10

Hardcore Gamer – 9/10

Player 2 – 8.3/10

PlayStation Lifestyle – 8/10

The Gamer – 8/10

IGN – 8/10

Digital Trends – 7/10

Destructoid – 6.5/10

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 28. Oktober 2021.