Marvel’s Midnight Suns enthüllt episches Crossover & zweites Prequel-Short

2K Games und Fireaxis haben ein epischen Crossover in Marvel’s Midnights Suns enthüllt, das zeitgleich mit dem Release des Spiels im Dezember verfügbar sein wird. Außerdem ist ab sofort das zweite Prequel-Short verfügbar.

Sobald Marvel’s Midnight Suns am 02. Dezember erscheint, feiert das Magiks Midnight Suns-Outfit sein Debüt in „MARVEL Strike Force“. Bis dahin können „MARVEL Strike Force“-Spieler Iron Mans kosmetischen Anzug Bleeding Edge in Marvel’s Midnight Suns freischalten.

Bei dieser Cross-Game-Kollaboration zwischen Scopely und 2K können Marvel-Fans strategisch vorgehen und ihre Auswahl an Superhelden von überall erweitern – ob in „MARVEL Strike Force“ oder in Marvel’s Midnight Suns.

So funktioniert das Crossover

In „MARVEL Strike Force“ | Freischaltung von Magiks Midnight Suns-Outfit

Die Spieler können Magiks Outfit freischalten, indem sie Teile davon über einen besonderen 7-Tage-Login-Kalender erlangen. Sie können die Teile erhalten, indem sie sich zwischen 7. November und 23. Dezember an 7 Tagen anmelden.

Im Login-Kalender gibt es als Belohnungen auch ausreichende Charakter-Splitter, um eine 2-Sterne-Magik für das eigene Team freizuschalten.

In Marvel’s Midnight Suns | Freischaltung von Iron Mans kosmetischem Anzug Bleeding Edge

Die Spieler können sich den kosmetischen Anzug Bleeding Edge von Tony Stark holen, indem sie „MARVEL Strike Force“ spielen.

In „MARVEL Strike Force“ und auf Social-Media-Kanälen findet man einen Promo-Code, der von 2. Dezember bis 23. Dezember gilt.

Bei Einlösung des Codes im Marktplatz in Marvel’s Midnight Suns erhalten die Spieler den kosmetischen Iron Man-Anzug Bleeding Edge.

Marvel’s Midnight Suns Prequel-Short

Um die Vorfreude auf Marvel’s Midnight Suns weiter zu steigern, ist ab sofort das zweite Prequel-Short verfügbar.

Diesmal erfährt man, wie Magik, eine mächtige Mutantin, die Portale in den Limbo öffnen kann, für das Team der Midnight Suns rekrutiert wird. Der französische Künstler Simon Delart hat im Auftrag von 2K und Marvel Entertainment ein einzigartiges Poster für „A New Sun Must Rise“ geschaffen.

Die Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts sind fünf Kurzfilme, die zeigen, wie Lilith zur Mutter aller Dämonen wurde und wie es dazu kam, dass Superheld:innen wie Blade, Magik, Ghost Rider und Nico Minoru das Kernteam der Midnight Suns bildeten.