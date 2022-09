Marvel’s Midnight Suns erscheint noch in diesem Jahr, Prequel Shorts angekündigt

Das erste Video der Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts erscheint am 31. Oktober und wird unter anderem auf Youtube zu sehen sein. Produziert wird die Serie von Sun Creature Studio and DIGIC Pictures .

„Wir wussten, dass wir in Marvel’s Midnight Suns eine wirklich coole Gelegenheit hatten, tief in die dunkle Seite von Marvel einzutauchen und einige übernatürliche Helden vorzustellen, die vielen Marvel-Fans neu sein könnten“, sagte Jake Solomon, Creative Director bei Firaxis Games. „Prequel Shorts beleuchtet die Ereignisse, die dem Spiel vorausgingen, und erweckt die Welt von Marvel’s Midnight Suns wirklich zum Leben.“

Hatte man zuletzt einen Release im nächsten Jahr angestrebt, überraschten 2K Games und Fireaxis am gestrigen Abend mit einem neuen Termin für Marvel’s Midnight Suns in diesem Jahr.

