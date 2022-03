Marvel’s Midnight Suns ist das genaue Gegenteil von XCOM

Entwickler Fireaxis arbeitet derzeit Marvel’s Midnight Suns, hinter dem ein neues XCOM mit Marvel-Charakteren vermutet wurde. Dem ist jedoch nicht so, ganz im Gegenteil.

In einem Interview mit Game Director Jake Solomon sichert dieser nochmals zu, dass Marvel’s Midnight Suns für sich alleine steht und viele Dinge anders macht, auch wenn das zunächst nicht so offensichtlich ist.

„Das war uns nicht bewusst, aber Midnight Suns ist im Grunde das Gegenteil von XCOM. Du steckst nicht mit schrecklichen Aliens auf dieser Karte fest – die bösen Jungs haben Angst vor dir. Mechanisch, thematisch ist es XCOM, nur komplett umgekehrt.“

Fireaxis sieht in Marvel’s Midnight Suns einen neuen Powertrip für Spieler, die XCOM mögen. Hier geht es nicht nur ums Überleben, sondern der Feind muss komplett zerstört werden, was laut dem Entwickler ein sehr befriedigendes Gefühl zurücklassen wird.

In dem taktischen Rollenspiel, welches auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums spielt, werden Spieler in den Kampf gegen dämonische Kräfte der Unterwelt entsendet. Dabei kämpft man an der Seite von Verbündeten, der letzten Verteidigungslinie der Erde – den Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns wurde zuletzt offiziell verschoben und erscheint nach aktuellen Plänen in diesem Jahr.