Marvel’s Midnight Suns Support läuft weiter, erster Blick auf Venom

Diese fand jedoch ein abruptes Ende, als er einen Artikel veröffentlichte, in dem fälschlicherweise die Identität eines Serienkillers preisgegeben wurde. Die Schuld für seinen Absturz gab er Spider-Man, was ihn wiederum zum perfekten Wirt für den intelligenten Alien-Symbiont machte.

Obwohl Marvel’s Midnight Suns aus kommerzieller Sicht etwas enttäuscht , halten 2K Games und Fireaxis an dem Titel fest und werden diesen auch weiterhin unterstützen. Als nächstes steht hier der Venom-DLC an.

