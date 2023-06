Marvel’s Spider-Man 2 blutiger als gedacht?

Etwas rauer geht es aber auch mit Waffen und Maschinengewehren zu, die unweigerlich Blutspritzer bei Treffern verursachen. In Zwischensequenzen steigert man den Gewaltgrad weiter, wie es in der Erklärung der ESRB heißt. In Einzelfällen wird explizit von Gewalt- und Blutdarstellung gesprochen.

Im Kern ist Marvel’s Spider-Man 2 ein Actiontitel, wie man ihn erwartet. Davon spricht auch das Rating , wo von Kämpfen aus der Third-Person-Perspektive die Rede ist, in denen man als Spider-Man gegen Verbrechen kämpft, sich über Gebäude schwingt und sich in Nahkämpfe stürzt. Erwähnt werden darin auch spezielle Symbionten- und Elektrizitätsangriffe, die man gegen Feinde austeilt.

