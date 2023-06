Marvel’s Spider-Man 2 – Collector’s Edition trotz Desinteresse bei astronomischen Preisen angekommen

Auf solche Angebote einzugehen, davon kann man nur abraten, zumindest solange man sie direkt von Sony zum regulären Preis erhält. Zudem könnten einem hier die Vorbesteller-Boni entgehen, die zusätzlich den Arachknight-Anzug für Peter (Vorab-Bonus in drei Farbvarianten), Schattenspinne-Anzug für Miles (Vorab-Bonus in drei Farbvarianten), Netzgreifer Gerät + 3 Skillpunkte umfassen.

Für gewöhnlich sind Collector’s Editionen in kürzester Zeit vergriffen, insbesondere dann, wenn sie so exklusiv vertrieben werden, wie bei PlayStation Direct . Das ist bei Marvel’s Spider-Man 2 aber nicht der Fall. Dort kann man die Collector’s Edition durchgehend seit Freitag zum regulären Preis bestellen.

