Marvel’s Spider-Man 2 hat endlich ein Release-Datum

Während es inzwischen ein Release-Datum gibt, starten die Vorbestellungen in wenigen Tagen. Dazu wird es wieder verschiedene Editionen zu Marvel’s Spider-Man 2 geben, die sich physisch und digital vorbestellen lassen, plus einige Extras für die ersten Käufer.

Auch technisch hat sich einiges getan. Neben verbesserten Partikeln, einer volleren und reichhaltigeren Welt und verbesserter Beleuchtung wird auch auf 3D-Audio gesetzt, um einen einzigartigen Sounderlebnis auf PS5 zu bieten. Das Spiel nutzt außerdem den DualSense-Controller voll aus und wird auch von den adaptiven Triggern profitieren. Es werden mehr Bezirke, Boroughs, spielbar sein als in den Vorgängern, darunter auch Queens. Zum Vergleich: Marvel’s Spider Man spielte damals nur in Manhattan.

„Es gibt keine Wortkombination, die vollständig ausdrücken könnte, wie aufgeregt wir sind, euch nach all der Zeit endlich Marvels Spider-Man 2 zu zeigen. Wir freuen uns, euch zum ersten Mal einen Einblick in das zu geben, woran wir all die Jahre gearbeitet haben, und hoffen, dass ihr genauso begeistert seid wie wir.“

Was Spider-Man in seinem neusten Abenteuer so alles drauf hat, konnte man bei der jüngsten Gameplay-Präsentation erleben. Dieser tritt seinen Gegnern entweder heimlich oder mit wütenden Fäusten oder beidem entgegen. Unabhängig von seinem persönlichen Ansatz gibt es neue Gadgets und Fähigkeiten, die verschiedene Spielstile in Marvel’s Spider-Man erlauben.

