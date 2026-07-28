Marvel’s Spider-Man 2 erhält nativen PSSR 2.0-Support auf PS5 Pro

Insomniac Games hat mit Patch v1.005.000 offiziell nativen Support für PSSR 2.0 in „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der PS5 Pro integriert. Die Aktualisierung steht ab sofort auf Konsole sowie PC bereit und bringt zeitgleich zwei neue Suits sowie einen Stromsparmodus.

Was die native PSSR 2.0-Integration ändert

Bislang griff der Titel auf den globalen System-Schalter der PS5 Pro zurück, um die ursprüngliche PSSR-Version hochzurechnen. Native Integration greift tiefgreifender in die Rendering-Pipeline ein. Das neuronale Netz von PSSR 2.0 nutzt temporale Daten vergangener Frames präziser, um feine Geometrien wie Gitterzäune, Fassadenstrukturen oder Netzfäden ohne das typische KI-Flimmern zu rekonstruieren. Das Ergebnis ist ein stabileres Bild bei hoher Kameraspeed.

Der ebenfalls hinzugefügte Power-Saver-Mode ist auf der PS5 Pro technisch fehl am Platz. Wer die Kernleistung der Konsole durch reduzierte Taktraten beschneidet, verliert Bildschärfe und Bildrate für eine minimale Ersparnis im einstelligen Wattbereich. Der Modus ist eine reine PR-Option ohne echten Mehrwert für Hardware-Enthusiasten.

PC-Parität und Sonys Update-Politik

Die PC-Fassung erhält mit der Version v1.005.000 dieselben Inhalts-Updates in Form der Anzüge „Fresh Start“ und „Marvel Tōkon: Fighting Souls“. Technisch bleibt der PC unangetastet, da Nvidias DLSS und AMDs FSR auf dem PC ohnehin etabliert sind.

Dass Insomniac die PC-Version zeitgleich mit dem Konsolen-Patch bedient, zeigt die technische Disziplin des Studios. Selbst wenn Sony seine Publishing-Strategie bezüglich zeitgleicher PC-Releases für Singleplayer-Titel strafft, werden bestehende PC-Ports nicht vernachlässigt.

PSSR 2.0 beseitigt die Kinderkrankheiten der ersten Upscaler-Generation auf der PS5 Pro. Wer „Marvel’s Spider-Man 2“ auf Sonys Pro-Hardware spielt, erhält durch Patch v1.005.000 ein sichtbar ruhigeres Bild in schnellen Bewegungsabläufen. Den Stromsparmodus schalten Sie gar nicht erst ein. PC-Spieler freuen sich über Gratis-Inhalte, greifen beim Upscaling aber weiterhin zu DLSS.