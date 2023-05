Marvel’s Spider-Man 2 – Insomniac äußert sich zum Co-Op-Modus

Neue Infos und das Release-Datum zu Marvel’s Spider-Man 2 werden auf dem PlayStation Showcase am morgigen Mittwoch erwartet. Letzten Gerüchten zufolge erscheint das Spiel in diesem Sommer / Herbst. Bis man hier Gewissheit hat, kann man das Prequel-Comic herunterladen, um sich damit auf den Release von Marvel’s Spider-Man 2 einzustimmen.

Nope! It is an epic single-player adventure!

What do you think?