Marvel’s Spider-Man 2 – Map-Größe & Character-Switch bestätigt

Wer den aktuellen Gameplay-Showcase zu Marvel’s Spider-Man 2 gesehen hat, der hat laut einem Actor gerade an der Oberfläche dessen gekratzt, was das Spiel nachher bietet.

„Wir haben dieses Mal Queens und Brooklyn hinzugefügt, so dass die Kartengröße grob gesagt etwa doppelt so groß ist wie bei den vorherigen Titeln“, so Creative Director Bryan Intihar. „Da es sich bei diesen beiden Gebieten um etwas kleinere Wohngegenden handelt, werden sie sich meiner Meinung nach von Manhattan unterscheiden. Wir haben einige unerwartete Situationen vorbereitet, die wir noch nie erlebt haben, wie zum Beispiel eine Schlacht zwischen zwei Städten auf dem Fluss, also hoffe ich, dass ihr euch darauf freut.“

