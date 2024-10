Marvel’s Spider-Man 2 offiziell für PC angekündigt, keine DLCs mehr geplant

Besonders hervorzuheben ist, dass keine zusätzlichen DLCs für das Spiel geplant sind. Alle bereits veröffentlichten Inhalte wie New Game+, neue Anzüge, Farbvarianten und Fotomodus-Optionen werden jedoch in die PC-Version integriert. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das „ Fly N’ Fresh Suit Pack “, eine Wohltätigkeitskooperation mit der Organisation Gameheads, für PS5-Spieler ab Oktober und zum PC-Start kostenlos verfügbar sein wird.

