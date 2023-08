Marvel’s Spider-Man 2 – USK erteilt höhere Altersfreigabe

Die beiden ersten Ableger wurden noch ab 12 Jahren freigegeben, allerdings fehlt für Marvel’s Spider-Man 2 noch eine offizielle Begründung. Diese findet man womöglich bei der amerikanischen ESRB, die in ihrem Kurzbericht von Waffen, Gewalt, Blutdarstellung und Drogen sprechen, was die USK vermutlich veranlasst hat, hier etwas strenger zu sein.

What do you think?