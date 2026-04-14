Marvel’s Spider-Man 3: Ben Jordan deutet Start der Motion-Capture-Arbeiten an

Das Face-Model von Peter Parker, Ben Jordan, hat über soziale Medien signalisiert, dass die Arbeiten an einem neuen Projekt im Spider-Man-Universum begonnen haben – vermutlich „Marvel’s Spider-Man 3“. Ein mittlerweile gelöschter Post zeigt Jordan in Vorbereitung auf Facial-Capture-Aufnahmen, versehen mit eindeutigen Hinweisen auf die Marvel-Marke.

Ben Jordan, dessen Gesicht seit dem PS5-Remaster des ersten Teils als Vorlage für Peter Parker dient, veröffentlichte ein Foto aus einem Capturing-Studio, das mit dem Kürzel „IYKYK“ (If you know, you know) und einem Spinnen-Emoji versehen war. Da Insomniac Games nach dem Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ personelle Kapazitäten frei hat, gilt dieser Post als Startschuss für die Produktion des nächsten Ablegers.

Zwischen Wolverine und Spider-Man 3

Obwohl die Spinnen-Symbolik eine klare Sprache spricht, lässt die aktuelle Roadmap von Insomniac Games Spielraum für Interpretationen. Das Studio konzentriert sich derzeit primär auf „Marvel’s Wolverine“, das am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Dass Jordan jetzt vor der Kamera steht, kann drei technische Szenarien bedeuten:

Spider-Man 3: Der Beginn der langjährigen Produktion des offiziellen Nachfolgers. Cameo-Auftritt: Peter Parker könnte eine Rolle in Wolverine spielen, um die Kontinuität des gemeinsamen Universums zu stärken. Venom-Spin-off: Ursprüngliche Leaks deuteten auf ein kleineres Zwischenprojekt hin, ähnlich wie Miles Morales, bevor der finale dritte Teil erscheint.

In der modernen Spieleentwicklung markiert das Facial-Capturing oft den Übergang von der Vorproduktion in die aktive Full-Production. Da die Gesichtszüge von Jordan aufwendig digitalisiert und auf das Voice-Acting von Yuri Lowenthal übertragen werden müssen, ist mit einer langen Post-Production zu rechnen.

Vergleicht man die Zyklen der Vorgänger, liegen zwischen dem Start der Hauptaufnahmen und dem Release meist drei bis vier Jahre. Sollte es sich tatsächlich um „Marvel’s Spider-Man 3“ handeln, ist eine Veröffentlichung vor 2028 oder 2029 unwahrscheinlich. Die Hardware-Basis wird hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit die PS5 Pro oder bereits die nächste Konsolengeneration sein, da Insomniac für technische Grenzwerte bekannt ist.

Wer jedoch auf einen zeitnahen Release hofft, wird enttäuscht werden. Die Priorität liegt aktuell auf „Marvel’s Wolverine“. Der Tease von Ben Jordan dient eher als Bestätigung, dass die Pipeline für die Ära nach 2026 bereits befüllt wird.