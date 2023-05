Marvel’s Spider-Man Remastered bald auch einzeln erhältlich

„Als wir uns zunächst mit dem Team von Marvel zusammengesetzt haben, haben wir ein paar verschiedene Ideen darüber erkundet, welche Art von Geschichten wir in einem Prequel-Comic erzählen könnten. Aber wir kamen immer wieder auf denselben Grundgedanken zurück: Was wäre, wenn Peter, Miles und MJ gegen einen neuen Superschurken antreten müssten, dessen Kräfte sie nicht verstanden?“

Dabei hat ein beliebter Superschurke seinen ersten Auftritt in diesem Universum, der übernatürliche Fähigkeiten zu haben scheint, die bloßen Netzen und Fäusten trotzen – The Hood. An dem Comic arbeitet Writer Christos Gage und der Künstler Ig Guara. Zur Feier des Free Comic Book Day.

Damit nicht genug, kündigte Sony heute das Marvel’s Spider-Man 2 Prequel Comic an. Darin kollidieren die Leben von Peter, Miles und MJ, die versuchen, ihre Verantwortung gegenüber der Stadt und untereinander in Einklang zu bringen.

What do you think?