Marvel’s Spider-Man: Remastered – Patch 1.007 mit VRR & 120fps Support online

Ob sich das VRR-Feature letztendlich so schlägt, wie erwartet, gilt es im Anschluss herauszufinden. Die bisher offiziell angekündigten Spiele laufen auch ohne VRR ziemlich gut. Insofern wäre es spannend zu sehen, was die PS5 leistet, wenn das mal nicht der Fall ist.

Wer von diesen neuen Features profiteren möchte, muss zwingend einen TV mit HDMI 2.1 verwenden, sowie die entsprechenden Einstellungen dafür am TV vornehmen. Sobald das Update auf der PS5 verfügbar ist, wird das VRR-Feature automatisch für entsprechende Spiele aktiviert. Hierzu muss die PS5-Konsole allerdings direkt an den entsprechenden HDMI-Port angeschlossen sein. Ob auch der Weg über Passtrough unterstützt wird, ist noch nicht bekannt.

