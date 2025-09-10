Marvel’s Venom – Entwicklung schon wieder vor dem Aus?

Seit Marvel’s Spider-Man 2 die Bühne für Venom geöffnet hat, war der Wunsch nach einem eigenständigen Spiel sofort da. Die Community war elektrisiert: Endlich ein Titel, der sich ganz dem düsteren Gegenspieler widmet. Doch nun stehen wir vor einer kuriosen Situation, denn ein Leaker behauptet, Marvel’s Venom sei nahezu abgeschlossen, aber womöglich längst eingestampft.

Leak: Venoms Reise war weiter, als gedacht

Der Insider „The Redacted Guy“, in der Marvel-Gaming-Szene kein Unbekannter, berichtet, dass zentrale Mechaniken wie Venoms Kampf- und Fortbewegungssystem bereits fertiggestellt wurden. Auch die Story sei überarbeitet worden, und sogar Motion-Capture-Szenen mit Venom-Stimme Tony Todd habe man abgeschlossen.

Klingt nach einem Projekt, das kurz vor der Zielgeraden stand. Der Leaker spricht jedoch in der Vergangenheitsform. Seine Wortwahl legt nahe, dass die Entwicklung nicht mehr aktiv voranschreitet. Ob das Spiel lediglich auf Eis liegt oder tatsächlich gestrichen wurde, bleibt unklar.

Warum Fans nicht locker lassen

Venom gehört zu den beliebtesten Antihelden im Marvel-Kosmos. Ein Spin-off hätte die perfekte Gelegenheit geboten, das Spider-Man-Universum von Insomniac noch breiter aufzustellen. Frühere Gerüchte deuteten sogar auf eine Veröffentlichung 2026 hin, noch vor Marvel’s Wolverine.

Dass das Projekt möglicherweise wegen seines kleineren Umfangs nicht die gleiche Priorität bekam wie Insomniacs Blockbuster-Titel, wirkt plausibel. Gleichzeitig darf man nicht vergessen: Nach den massiven Datenlecks rund um Insomniac könnte auch ein interner Strategiewechsel dahinterstecken.

Offiziell schweigt Insomniac weiter. Allerdings kursieren Hinweise, dass Ende des Monats ein neuer State of Play stattfinden soll, mit Fokus auf Marvel’s Wolverine. Sollte Marvel’s Venom wirklich existieren, wäre das der logische Moment, um endlich Klarheit zu schaffen.

Bis dahin bleibt nur die Frage: Hält Sony ein fertiges Venom-Spiel in der Schublade zurück, oder ist es ein Traum, den wir nie spielen werden?