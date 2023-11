Marvel’s Wolverine & Bend-Projekt: Neue Hinweise auf Release-Zeitraum

Zum bislang unangekündigten Projekt von Sony Bend ist bisher so viel bekannt, dass es definitiv kein Days Gone 2 sein wird, auch wenn die Fans es immer wieder fordern. Stattdessen strebt man dort nach einem Multiplayer-Spiel, das im schlimmsten Fall zu Sonys Live-Service-Plänen gehört.

„Obwohl Marvel‘s Wolverine sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet, reichen meine Einblicke in die emotionale Geschichte und das schnittige Gameplay (na, verstanden?), um euch zu sagen, dass das Team da an etwas wirklich Besonderem dran ist.“

Geht es nach dem Concept Artist Hung Nguy , hat dieser nach eigenen Angaben an diesen Spielen für Sony gearbeitet. Demnach würde Marvel’s Wolverine im nächsten Jahr auf den Markt kommen, das aktuell von Insomniac Games entwickelt wird, während das noch unbekannte Projekt von Sony Bend in 2025 folgen soll.

Das kommende Jahr sieht für Sony bislang recht dünn aus, was eigene Game-Releases betrifft. Hinweise auf kommende Spieler liefert aktuell ein Artist in seinem Portfolio, darunter zu Marvel’s Wolverine und dem neuen Projekt von Sony Bend.

What do you think?