Marvel’s Wolverine: Sonys makellose Aura bröckelt ins Bodenlose

Die makellose Aura der PlayStation Studios bekommt tiefe Risse, denn die internationalen Hands-On-Berichte zu „Marvel’s Wolverine“ lassen eine spürbare Ernüchterung zurück – nicht nur bei mir. Was einst als ungeschlagener Garant für Konsolenverkäufe galt, droht in handwerklich sauberer Routine zu versinken.
Der Mythos gerät ins Wanken
Über Jahre hinweg galt ein ungeschriebenes Gesetz in der Branche: Wenn Sony ein neues First-Party-Projekt ankündigte, geriet die Konkurrenz in Schnappatmung. „An Exclusive by PlayStation Studios“ war kein bloßer Schriftzug im Trailer. Es war ein felsenfestes Qualitätssiegel, eine klare Absichtserklärung und für Millionen Gamer der Hauptgrund, klaglos hunderte Euro für eine Konsole hinzublättern.
Sony hat das Konzept des hochglanzpolierten, narrativen Cinematic-Blockbusters perfektioniert. Wer ihre Titel wie Uncharted kaufte, bekam meisterhafte Geschichten, grafische Referenzwerte und ein durchgestyltes Gesamterlebnis, das man schlicht gesehen haben musste.
Doch genau dieses Fundament wackelt gewaltig. Ein düsterer, kompromissloser Wolverine-Titel von den Spider-Man-Machern klang auf dem Papier nach der perfekten Kombination. Bereits die ersten offiziellen Gameplay-Szenen im Juni ließen mich jedoch stutzig zurück. Die Schwächen waren damals schon kaum zu übersehen. Formelhafte Abläufe, austauschbare Gegnerwellen und das ungute Gefühl, alles im Grunde schon vor Jahren durchgespielt zu haben.
Fachpresse bestätigt die Befürchtungen
Die aktuellen Berichte der internationalen Presse bestätigen diese Sorgen Punkt für Punkt. Selbst wohlwollende Medien können die spielerische Ernüchterung kaum noch hinter geschliffenen PR-Floskeln verstecken. IGN zieht das Fazit, man sei zwar beeindruckt, aber „not thoroughly blown away“. GameSpot spricht trocken von einer spürbaren „familiarity“. Eurogamer bringt es schließlich auf den Punkt: Es ist am Ende ein „decently solid action game“, das das Rad garantiert nicht neu erfindet.
Nicht, weil ein solides Actionspiel schlecht wäre. Sondern weil Sony sein gesamtes Markenversprechen darauf aufgebaut hat, niemals bloß „solide“ zu sein. Das reicht nicht mehr. Schon gar nicht für eine 9+.
Das hausgemachte Blockbuster-Dilemma
Die Ursache liegt auf der Hand. Ein modernes AAA-Projekt von Sony verschlingt heute fünf bis sieben Jahre Entwicklungszeit und Budgets jenseits der 200-Millionen-Dollar-Marke. Wer solche Summen riskiert, kann es sich schlicht nicht mehr leisten, beim Spieldesign echte Experimente einzugehen.
Das Ergebnis ist eine verkrustete Mechanik. Die immer gleichen Schleichpassagen im hohen Gras, das ewig selbe Schleifen von Fähigkeitsbäumen und spürbar formelhafte Leveldesigns ziehen sich durch das gesamte Portfolio. Wo früher Innovation stand, herrscht heute blankes Risikomanagement – erst recht nach den umfangreichen Leaks zum Spiel.
Erschwerend kommt der Nachhall der gescheiterten Live-Service-Offensive hinzu. Nachdem Milliarden in Service-Projekte gepumpt und nach Katastrophen wie „Concord“ gecancelt wurden, klaffen riesige Löcher im Release-Kalender.
Entwickler wie Insomniac Games werden nun als Fließbandgaranten eingespannt, um die Pipeline fast im Alleingang aufrechtzuerhalten. Dass die Macher stolz betonen, Wolverine bleibe der einzige spielbare Charakter und man verzichte auf nervige Mary-Jane-Passagen, ist zwar ein nett gemeintes Zugeständnis an die Fans. Es repariert aber nur alte Designfehler aus „Marvel’s Spider-Man“, statt neue Akzente zu setzen.
Routine reicht nicht mehr aus
Die Community hat ein feines Gespür dafür entwickelt, wenn ihr das x-te Repetieren bekannter Mechaniken als die nächste große Revolution verkauft werden soll. Dass der Konsens ausgerechnet beim neuen Wolverine-Projekt bröckelt, offenbart das System dahinter. Die Erwartung ist vollkommen gekippt. Der Hype ist längst kein Selbstläufer mehr.
Das hier ist kein heiliger Must-have-Titel, den man zur nächsten Offenbarung hochschreiben muss. Sony und Insomniac liefern offenbar genau das, was sie am besten können: sauberes AAA-Handwerk, bekannte Zutaten und ordentlich Wucht in der Präsentation. Das ist völlig okay. Nur reicht Routine im Jahr 2026 eben nicht mehr automatisch für den Heiligenschein des unfehlbaren Marktführers.
„Marvel’s Wolverine“ wird sich verkaufen, daran besteht kaum Zweifel. Aber wer im September die nächste große Gameplay-Revolution erwartet, sollte seine Erwartungen besser gleich an der Garderobe abgeben. Ich passe diesmal.
Die Playfront Redakteure sind die größten Sony Hater geworden! Jeden Tag eine News über ein Spiel das nicht einmal erschienen ist und wird schon zerrissen ohne es gespielt zu haben! Schämt euch
Die Marvel’s-Wolverine-Propaganda läuft hier doch schon seit Tagen. Ich habe aufgehört, hier aktiv mitzulesen – bringt mir nichts. Offensichtlich will man unbedingt etwas Negatives schreiben. Soll so sein, irgendwann ist es mir einfach egal.
Dass du uns ausgerechnet „Propaganda“ vorwirfst, schlägt dem Fass ehrlich gesagt den Boden aus. Aber schauen wir uns die „Propaganda“-Bilanz der letzten Tage auf PlayFront doch mal nüchtern an:
Von 15 Beitrags-Headlines der letzten Wochen sind exakt drei kritische Einordnungen. Der gesamte Rest: Technik-Lob, sachliche News und handfester Hype.
Wenn das die ominöse „Negativ-Propaganda“ ist, müssen wir bei der Unterwanderung der Gaming-Welt wohl dringend noch ein paar Überstunden einlegen.
Schau dir die Kommentare hier an. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, dem es so vorkommt. Wenn du sagst, es ist nicht so, glaube ich dir das. Ich äußere nur meinen Eindruck, dass es jedes Mal, wenn ich hier bin und etwas zu Marvel’s Wolverine sehe, sehr negativ rüberkommt. Deshalb lese ich die Artikel inzwischen nur noch selten … Natürlich beabsichtige ich hier niemanden persönlich anzugreifen, sollte das so herübergekommen sein, tut es mir leid.
PS: Ich beziehe mich hier ausschließlich auf Marvel’s Wolverine, was in meinem ersten Post auch deutlich erkennbar ist.
„Hab ich dir schon mal gesagt, was die Definition von Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder tut und erwartet, dass sich etwas ändert.“ das Zitat von Vaas passt am besten dazu. Es wird solide das game aber kein meisterwerk alle diese gameplay elemente hat man so schon mal in anderen spielen gesehen. Aber es wird immer leute geben, gerade aus den fanboy lager, die spiel als ein Meisterwerk stialiseren wollen. Weil man sonst offen zugeben müsste das man sich eventuell geirrt hat mit seiner Kaufentscheidung. Für mich wirkt das game wie eine übesätigung von marvel spielen spiderman trilogy,Gardinen of the galaxy , avengers (wenn man es dazu zählen will im story mode) ubd in Zukunft das game von EA. Alles spiele aus westliche studios stsmmen die irgendwie ein MCU vermitteln allein von den grafik still und irgendwie beliebig aussehen. Da finde ich marvel tokon und rivals eine frische Alternative dazu
Ich denke, dass ich den Kauf eines „solid action game“ mit Wolverine in der Hauptrolle auf keinen Fall bereuen werde. Und wenn die Punkte von IGN, die „Jahn“ unten aufgeführt hat, stimmen, klingt das genau so gut, wie ich es mir vorstelle. Das muss kein Meisterwerk sein.
Westliche Superheldenspiele gehen immer, sie müssen nur gut gemacht sein, wie eben die letzten Spider-Man-Spiele oder Batman Arkham. Das sind für mich durchaus Meisterwerke. Guardians of the Galaxy fand ich auch ganz cool, wenn auch kein Meisterwerk.
Marvel Rivals und Tokon sind halt ein PVP-Shooter und ein Fighting Game, überhaupt nicht meine Genres. Ich brauche keinen weiteren Live-Service-PVP-Shooter, weder von Marvel noch sonst woher und Fighting Games kann man durchaus mal zwischendurch zocken, aber halten mich nie lange bei der Stange. Das war früher zu Zeiten von Street Fighter 2 und Tekken 1-3 noch anders. Geschmäcker sind verschieden und ändern sich auch mal.
Das sind die punkte von ign.
-Die Kämpfe sind so brutal, wie man es von Wolverine erwartet, mit einem clever implementierten Wut-Meter, aber es gibt nicht dieselben Möglichkeiten, eure Angriffe individuell anzupassen wie bei Spider-Man.
-Die Geschichte ist spannend und zeigt einen Logan aus der Zeit vor den X-Men, der mit ein paar Mutanten zusammenarbeitet, die wir eher als Feinde kennen.
-Der Lowtown-Bereich ohne Kämpfe sorgt für eine willkommene Abwechslung und bietet Raum für Charakterentwicklung. Wir hoffen, dass das vollständige Spiel mehr von diesen „Durchatmen“-Momenten bietet.
Passt irgendwie überhaupt nicht zu dem was ihr schreibt.
Danke für die Textanalyse, Jahn. Du beweist hier im Grunde genau das Phänomen, das wir beleuchten: Du greifst dir die drei warm verpackten Wohlfühl-Sätze heraus und blendest die eiskalte Dusche in der zweiten Hälfte einfach aus.
Wenn IGN ab Minute 4:12 offen zugibt, dass dem Kampfsystem die Kreativität fehlt und es in die Monotonie von „punch, parry, punch, parry“ abdriftet, ist das kein Nebensatz. Das ist der spielerische Offenbarungseid für einen AAA-Titel. Wenn der Tester sich dann noch fragt, wie das überhaupt über die volle Distanz tragen soll, brennt im Game Design eigentlich schon der Baum.
Lukas hat das in seinem Artikel auf den Punkt gebracht. Du liest lieber „brutal“ und „spannende Story“, weil das wohlig schmeckt. Die eigentliche Kernkritik von IGN – dass Logan spielerisch bisher schlicht stumpf Dinge ersticht – blendet dein Hype-Filter erfolgreich aus.
Danke für die Bestätigung. Besser hätte man die Wirkungsweise von PR-Weichspülern nicht demonstrieren können.
@Jahn
Was soll da auch passen wenn sie das Spiel selber nicht angespielt haben und nur von anderen abschreiben.
Aber du brauchst nur auf ein paar seriöseren Seiten gehen, die auch das Spiel angespielt haben. Da schauts schon ganz anders aus, als dieser Artikel hier. Ok Insomniac erfindet das Rad nicht neu, aber im Großen und Ganzen passt es.
Servus Luis. Lukas hat im Text völlig transparent gemacht, dass es sich um eine Einordnung der weltweiten Pressestimmen handelt – genau wie bei allen anderen Portalen auch.
Das Amüsante ist: Du schreibst „Ok Insomniac erfindet das Rad nicht neu, aber im Großen und Ganzen passt es“ und bestätigst damit exakt Lukas’ Punkt.
„Passt im Großen und Ganzen“ ist der neue Maßstab für ein 200-Millionen-Projekt von Sony. Wenn dir braver Standard für 80 EUR reicht, ist das vollkommen fair. Aber verwechsle angebrachte Kritik nicht mit Unfähigkeit, nur weil er diesen Abstieg nicht feiert.
Vielleicht empfindet er es nicht als „braven Standard“, sondern er feiert das Spiel, wenn es rauskommt. Es kommt häufig vor, dass ein 6/10 oder 7/10 Spiel für manche ein super Spiel ist. Mich juckt z.B. das ganze Portfolio von FromSoftware nicht, obwohl es von vielen gefeiert wird. Und dann ist mir auch erstmal nicht so wichtig, wie viel das Spiel gekostet hat.
Klingt gut, genau das, was ich erwartet habe. Und ein „decently solid action game“ mit einem coolen Dude als Hauptcharakter komplett auf Disc. Ich bin sowas von dabei! Freue ich mich mehr drauf als auf GTA6.