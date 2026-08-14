Marvel’s Wolverine: Sonys makellose Aura bröckelt ins Bodenlose

Die makellose Aura der PlayStation Studios bekommt tiefe Risse, denn die internationalen Hands-On-Berichte zu „Marvel’s Wolverine“ lassen eine spürbare Ernüchterung zurück – nicht nur bei mir. Was einst als ungeschlagener Garant für Konsolenverkäufe galt, droht in handwerklich sauberer Routine zu versinken.

Der Mythos gerät ins Wanken

Über Jahre hinweg galt ein ungeschriebenes Gesetz in der Branche: Wenn Sony ein neues First-Party-Projekt ankündigte, geriet die Konkurrenz in Schnappatmung. „An Exclusive by PlayStation Studios“ war kein bloßer Schriftzug im Trailer. Es war ein felsenfestes Qualitätssiegel, eine klare Absichtserklärung und für Millionen Gamer der Hauptgrund, klaglos hunderte Euro für eine Konsole hinzublättern.

Sony hat das Konzept des hochglanzpolierten, narrativen Cinematic-Blockbusters perfektioniert. Wer ihre Titel wie Uncharted kaufte, bekam meisterhafte Geschichten, grafische Referenzwerte und ein durchgestyltes Gesamterlebnis, das man schlicht gesehen haben musste.

Doch genau dieses Fundament wackelt gewaltig. Ein düsterer, kompromissloser Wolverine-Titel von den Spider-Man-Machern klang auf dem Papier nach der perfekten Kombination. Bereits die ersten offiziellen Gameplay-Szenen im Juni ließen mich jedoch stutzig zurück. Die Schwächen waren damals schon kaum zu übersehen. Formelhafte Abläufe, austauschbare Gegnerwellen und das ungute Gefühl, alles im Grunde schon vor Jahren durchgespielt zu haben.

Fachpresse bestätigt die Befürchtungen

Die aktuellen Berichte der internationalen Presse bestätigen diese Sorgen Punkt für Punkt. Selbst wohlwollende Medien können die spielerische Ernüchterung kaum noch hinter geschliffenen PR-Floskeln verstecken. IGN zieht das Fazit, man sei zwar beeindruckt, aber „not thoroughly blown away“. GameSpot spricht trocken von einer spürbaren „familiarity“. Eurogamer bringt es schließlich auf den Punkt: Es ist am Ende ein „decently solid action game“, das das Rad garantiert nicht neu erfindet.

Nicht, weil ein solides Actionspiel schlecht wäre. Sondern weil Sony sein gesamtes Markenversprechen darauf aufgebaut hat, niemals bloß „solide“ zu sein. Das reicht nicht mehr. Schon gar nicht für eine 9+.

Das hausgemachte Blockbuster-Dilemma

Die Ursache liegt auf der Hand. Ein modernes AAA-Projekt von Sony verschlingt heute fünf bis sieben Jahre Entwicklungszeit und Budgets jenseits der 200-Millionen-Dollar-Marke. Wer solche Summen riskiert, kann es sich schlicht nicht mehr leisten, beim Spieldesign echte Experimente einzugehen.

Das Ergebnis ist eine verkrustete Mechanik. Die immer gleichen Schleichpassagen im hohen Gras, das ewig selbe Schleifen von Fähigkeitsbäumen und spürbar formelhafte Leveldesigns ziehen sich durch das gesamte Portfolio. Wo früher Innovation stand, herrscht heute blankes Risikomanagement – erst recht nach den umfangreichen Leaks zum Spiel.

Erschwerend kommt der Nachhall der gescheiterten Live-Service-Offensive hinzu. Nachdem Milliarden in Service-Projekte gepumpt und nach Katastrophen wie „Concord“ gecancelt wurden, klaffen riesige Löcher im Release-Kalender.

Entwickler wie Insomniac Games werden nun als Fließbandgaranten eingespannt, um die Pipeline fast im Alleingang aufrechtzuerhalten. Dass die Macher stolz betonen, Wolverine bleibe der einzige spielbare Charakter und man verzichte auf nervige Mary-Jane-Passagen, ist zwar ein nett gemeintes Zugeständnis an die Fans. Es repariert aber nur alte Designfehler aus „Marvel’s Spider-Man“, statt neue Akzente zu setzen.

Routine reicht nicht mehr aus

Die Community hat ein feines Gespür dafür entwickelt, wenn ihr das x-te Repetieren bekannter Mechaniken als die nächste große Revolution verkauft werden soll. Dass der Konsens ausgerechnet beim neuen Wolverine-Projekt bröckelt, offenbart das System dahinter. Die Erwartung ist vollkommen gekippt. Der Hype ist längst kein Selbstläufer mehr.

Das hier ist kein heiliger Must-have-Titel, den man zur nächsten Offenbarung hochschreiben muss. Sony und Insomniac liefern offenbar genau das, was sie am besten können: sauberes AAA-Handwerk, bekannte Zutaten und ordentlich Wucht in der Präsentation. Das ist völlig okay. Nur reicht Routine im Jahr 2026 eben nicht mehr automatisch für den Heiligenschein des unfehlbaren Marktführers.

„Marvel’s Wolverine“ wird sich verkaufen, daran besteht kaum Zweifel. Aber wer im September die nächste große Gameplay-Revolution erwartet, sollte seine Erwartungen besser gleich an der Garderobe abgeben. Ich passe diesmal.