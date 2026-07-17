Marvel’s Wolverine entfacht Design-Debatte: Lady Deathstrike hat zu kurze Krallen

Insomniac Games hat im brandneuen „Ain’t No Hero“-Trailer zu „Marvel’s Wolverine“ die legendäre Schurkin Lady Deathstrike enthüllt – doch statt Vorfreude dominiert im Netz eine hitzige Diskussion über ihr optisches Design.

Der Trailer zeigt Logan in einer brutalen, cineastischen Sequenz, bei der er am Ende in Japan auf seine ikonische Gegenspielerin Yuriko Oyama trifft. Kaum war das Video online, ging der Aufschrei auf X und YouTube los. Im Fokus der Kritik steht die visuelle Umsetzung von Lady Deathstrike.

Die Krallen sind zu kurz

Viele Fans beschweren sich über ein angeblich „hässliches“ und „langweiliges“ Charaktermodell. Konkret bemängeln Spieler die Proportionen: Ihr Kopf wirke im Vergleich zum Körper zu groß, ihr Alter stimme nicht und die charakteristischen Adamantium-Fingerkrallen seien schlicht zu kurz geraten.

Einige Stimmen werfen Insomniac sogar vor, weibliche Charaktere absichtlich unattraktiv zu gestalten – eine reduktive, aber extrem lautstarke Diskussion, die bereits das Gesicht von Mary Jane in „Marvel’s Spider-Man 2“ begleitete.

Der Realismus-Fluch von Insomniac

Das Problem liegt tiefer als bloße Internet-Hetzerei. Insomniac Games setzt traditionell auf einen sehr geerdeten, realistischen Artstyle. Bei einer Figur wie Lady Deathstrike, die in den Comics oft extrem stilisiert, fast dämonisch und mit übertrieben langen Krallen gezeichnet wird, beißt sich dieser Ansatz.

Das Ergebnis im Trailer wirkt zahm. Es fehlt der visuelle Biss.

Dass die Stimmung rund um das für den 15. September 2026 angekündigte PS5-Exclusive kippt, zeigt sich auch auf YouTube. Das Video sammelt zwar fleißig Klicks, verzeichnet neben 41.000 Likes aber auch schon über 19.000 Dislikes. Die Skepsis wächst. Ob alleine wegen des Lady Deathstrike-Designs oder nicht doch wegen des Disc-Aus, kann nicht eindeutig geklärt werden.

Der spielerische Kern von „Marvel’s Wolverine“ sieht nach wie vor nach der brutalen Logan-Erfahrung aus, auf die wir seit Jahren warten. Aber die optische Identität der Charaktere wackelt. Wenn Insomniac den Unmut der Community nicht ignorieren will, müssen sie beim Feinschliff der Charaktermodelle bis zum Release im September noch einmal Hand anlegen.

Wie wichtig ist euch die Comic-Treue bei den Charakterdesigns, oder geht für euch das realistische Worldbuilding von Insomniac vor?