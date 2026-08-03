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Marvel’s Wolverine: ESRB-Rating verspricht blutige Härte und nackte Hintern

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das ESRB-Rating zu Marvel’s Wolverine bestätigt eine M-Einstufung. Alle Infos zu Gewaltgrad, Story-Details und dem Release auf PS5 im September.

Marvels Wolverine Art

Die Altersfreigabe für Insomniacs „Marvel’s Wolverine“ steht fest und verspricht eine kompromisslose M-Einstufung. Neben Enthauptungen und zerfetzten Gegnern erwartet uns im September auch der ein oder andere entblößte Hintern.

Insomniac Games macht keine Gefangenen. Wer gehofft hat, dass „Marvel’s Wolverine“ nach den Spider-Man-Spielen einen ähnlich familienfreundlichen Anstrich bekommt, wird von der ESRB eines Besseren belehrt. Das US-Urteil hat dem PS5-Exklusivtitel das begehrte M-Rating verpasst – inklusive expliziter Details zu Gewalt, Sprache und Nacktheit.

In den Kampfszenen fliegen ordentlich die Fetzen. Logan zerlegt Truppen und Roboter mit seinen Klauen, nutzt einen Wut-Modus für blutige Slow-Motion-Finisher und hinterlässt Schlachtfelder voller abgetrennter Gliedmaßen. Das ist genau die Härte, die diese Figur braucht. Keine Verwässerung für eine niedrigere Altersfreigabe.

Ein Hintern schreibt Geschichte

Ein Detail im Rating-Bericht sorgt bereits vor dem Launch für Schmunzeln. Das ESRB warnt explizit vor „partieller Nacktheit“. Konkret heißt es im Text, dass in einigen wenigen Sequenzen der entblößte Hintern eines Charakters kurz zu sehen sein wird. Für den US-Markt eine anstößige Besonderheit.

Logan schert sich eben nicht um Kleiderordnungen. Ob nach einer explodierten Einrichtung, einer Transformation oder schlicht nach einem regenerated Gewebeschaden: Wundern dürfte das niemanden. Es passt ins Bild eines düsteren, erwachsenen Marvel-Titels.

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Die Anzeichen stehen gut. Insomniac zieht die erwachsene Marschrichtung für Wolverine konsequent durch. Die Altersfreigabe zeigt eindeutig, dass uns hier kein weichgespülter Comic-Klopfer erwartet, sondern genau das raue, blutige Erlebnis, auf das wir seit der Ankündigung warten.

Wie steht ihr zu dem vollen M-Rating für Logans PS5-Abenteuer? Braucht ihr diese explizite Härte für ein richtiges Wolverine-Spiel oder reicht euch gutes Gameplay?

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SOURCES:ESRB
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