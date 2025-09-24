Marvel’s Wolverine im ersten Gameplay – Logan schärft die Krallen im Herbst 2026

Insomniac Games hat offiziell den Release von Marvel’s Wolverine für die PlayStation 5 und PS5 Pro im Herbst 2026 angekündigt. Gleichzeitig gibt es einen neuen Trailer und das Cover-Artwork, das den ikonischen Mutanten in all seiner rohen Energie zeigt. Fans können sich auf ein Erlebnis freuen, das – ähnlich wie die Spider-Man-Reihe von Insomniac – den Charakter auf frische, originale Weise interpretiert.

Neues Material, neue Einblicke

Im Trailer wird deutlich: Logan ist zurück, und zwar wilder und kompromissloser als je zuvor. Schauspieler Liam McIntyre leiht Wolverine seine Stimme und bringt die Mischung aus Wut, Schmerz und innerer Zerrissenheit überzeugend rüber. Spieler begleiten ihn auf einer Jagd nach den Geheimnissen seiner eigenen Vergangenheit – ein Abenteuer, das oft nur mit ausgefahrenen Adamantium-Krallen und unbändiger Berserker-Wut zu bewältigen ist.

Die Entwickler betonen, dass das Kampfsystem auf Geschwindigkeit, Fluidität und rohe Gewalt setzt. Logan wird Gegner mit blitzschnellen Angriffen zerlegen, Gliedmaßen abtrennen und mit taktischem Einsatz seines Heilfaktors überleben. Für Fans von Action-Gameplay und brutalem Nahkampf dürfte das genau die richtige Mischung sein.

Feinde, Verbündete und exotische Schauplätze

Neben Wolverine selbst werden bekannte Marvel-Figuren wie Mystique oder Omega Red auftauchen. Die Reavers treten als Gegnerfraktion auf, und eine erste Trailer-Szene zeigt einen unheimlichen, purpurnen Roboter-Prototyp. Die Schauplätze reichen von Madripoor über Kanadas verschneite Wildnis bis hin zu Tokyos belebten Straßen, ein globales Abenteuer, das Wut, Chaos und zerstörerisches Gameplay vereint.

Dass Insomniac erneut auf ein Marvel-Flaggschiff setzt, zeigt die wachsende Bedeutung von narrativ getriebenen Superhelden-Spielen. Nach Spider-Man bietet Wolverine die Chance, eine dunklere, brutalere Seite des Marvel-Universums zu erkunden, und zeigt, dass Sony und Insomniac weiterhin bereit sind, Exklusivtitel als Markenverstärker zu nutzen. Für die PS5 bedeutet das zusätzlich frisches Premium-Content-Futter in einem Segment, das Action-Adventure und Comic-Adaption erfolgreich verbindet.

Bis zum Herbst 2026 bleibt noch einiges unter Verschluss: Wie tief geht die Story in Wolverines Vergangenheit? Welche spielmechanischen Überraschungen warten auf Fans von Insomniac-Kämpfen? Und wie stark wird das Setting von Madripoor und Co. die Handlung beeinflussen? Marvel’s Wolverine tritt jedenfalls in große Fußstapfen – die Erwartungen sind hoch, und die Krallen sind ausgefahren.