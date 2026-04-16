Marvel’s Wolverine: Insomniac bestätigt erneut neue Details für das Frühjahr 2026

Insomniac Games hat erneut offiziell bestätigt, dass im Laufe des Frühjahrs neue Informationen zu „Marvel’s Wolverine“ veröffentlicht werden. Das Studio verweist auf den geplanten Release am 15. September 2026 und fordert Spieler auf, den Titel für kommende Vorbestellungen auf die Wishlist zu setzen.

In einem aktuellen Social-Media-Post bekräftigte Insomniac Games nun, dass noch vor dem Sommer – also bis spätestens zum 21. Juni 2026 – neue Einblicke gewährt werden. Dies ist die Voraussetzung für den Start der Vorbesteller-Phase, da das Studio erst eine ausführliche Gameplay-Präsentation zeigen möchte, bevor Kunden Geld investieren können.

Fokus auf Gameplay vor dem Vorverkaufsstart

Die Strategie von Insomniac ist hierbei klar von Transparenz getrieben. Während viele Publisher Vorbestellungen bereits auf Basis von CGI-Trailern einsammeln, koppelt das Sony-Studio den „Pre-Order“-Start direkt an die nächste Informationswelle. Da wir uns bereits Mitte April befinden, verbleiben rechnerisch etwa zwei Monate für diese Ankündigung.

Aktuell kursieren zwei Szenarien für die Veröffentlichung der neuen Fakten:

State of Play / PlayStation Showcase: Branchen-Insider deuten auf ein größeres Sony-Event im Mai oder Juni 2026 hin. Hier wäre Wolverine das logische Zugpferd für das Herbst-Lineup.

Branchen-Insider deuten auf ein größeres Sony-Event im Mai oder Juni 2026 hin. Hier wäre Wolverine das logische Zugpferd für das Herbst-Lineup. Standalone-Deep-Dive: Alternativ könnte Insomniac, ähnlich wie bei Marvel’s Spider-Man 2, eine dedizierte Gameplay-Präsentation auf YouTube schalten, um die Mechaniken (Kampfsystem, Stealth, Regeneration) isoliert vorzustellen.

More news coming later this Spring! Wishlist now: https://t.co/pOiauWWBoz — Insomniac Games (@insomniacgames) April 15, 2026

Im Vergleich zu früheren Titeln wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird „Marvel’s Wolverine“ als reiner PS5-Titel erwartet. Interessant ist hierbei die strategische Verschiebung: Während Sony zuletzt viele Singleplayer-Titel zeitnah auf den PC brachte, deutet die aktuelle Kommunikation darauf hin, dass Wolverine vorerst strikt konsolenexklusiv bleibt, um die Hardware-Verkäufe im kritischen vierten Quartal 2026 anzukurbeln.

Für Käufer ist die Nachricht ein wenig unbefriedigend. Einerseits ist die Bestätigung des Release-Fensters im September ein Zeichen für eine stabile Entwicklung. Andererseits zeigt die Verzögerung der Vorbestellungen bis zum nächsten Gameplay-Reveal, dass Insomniac den Druck verspürt, nach den massiven Leaks der vergangenen Jahre nun qualitativ hochwertiges, finales Material zu liefern. Spieler sollten mit dem Kauf warten, bis der versprochene „Spring-Update“ die tatsächliche grafische und mechanische Qualität auf der PS5 bestätigt.