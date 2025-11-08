Marvel’s Wolverine: Insomniac teilt wichtiges Update zum Release

Während Rockstar Games mit der GTA 6-Verschiebung auf den 19. November 2026 die gesamte Branche in Bewegung bringt, zeigt Insomniac bemerkenswerte Gelassenheit. Marvel’s Wolverine soll weiterhin im Herbst 2026 erscheinen, also genau in jenem Zeitraum, in dem die Gaming-Welt ohnehin Kopf steht. Auf X bekräftigte das Studio seine Planung mit den Worten: „Don’t miss a shred of information. Wishlist Marvel’s Wolverine, coming Fall 2026.“

Dass ein Studio mitten im Hype um GTA 6 so ruhig bleibt, ist alles andere als selbstverständlich. Der Herbst 2026 wird jetzt zum vermutlich vollsten Release-Zeitraum der PS5-Ära, mit Blockbustern, die sich gegenseitig im Kalender ausweichen müssen.

Warum Insomniac sich das leisten kann

Der entscheidende Unterschied: Marvel’s Wolverine spricht ein anderes Publikum an als GTA 6. Während Rockstars Mammutprojekt die Open-World-Fans weltweit mobilisiert, fokussiert sich Insomniac auf cineastische Action, Charaktertiefe und Marvel-Atmosphäre. Das Studio hat sich mit Marvel’s Spider-Man 2 einen enormen Vertrauensbonus erarbeitet – und kann es sich leisten, am eigenen Zeitplan festzuhalten.

Hinzu kommt: „Fall 2026“ ist ein dehnbarer Begriff. Zwischen Ende September und Dezember liegen viele mögliche Wochenfenster, in denen Insomniac noch flexibel reagieren kann. Denkbar wäre also ein Release kurz vor GTA 6 oder direkt danach, wenn sich der erste Hype gelegt hat.

Don't miss a shred of information. Wishlist Marvel's Wolverine, coming Fall 2026.



➡️ https://t.co/A5kAfwqon3 pic.twitter.com/yQpWPLvZBS — Insomniac Games (@insomniacgames) November 7, 2025

Ein überfüllter Herbst, und was das für Spieler bedeutet

Der Release-Kalender für 2026 wird turbulent. Kaum ein Publisher wird sich freiwillig in die Nähe von GTA 6 wagen. Das bedeutet, dass viele große Spiele sich auf September und Oktober konzentrieren, um Rockstars Schatten zu entgehen. Für Spieler heißt das Vorfreude und Überforderung zugleich.

Denn zwischen „Must Play“ und „Ich warte auf den Sale“ wird es schwer, den Überblick zu behalten. Sollte Marvel’s Wolverine tatsächlich wie geplant erscheinen, könnte Insomniac aber von der Situation profitieren, mit einem starken Marvel-Spiel, das sich bewusst von der Open-World-Flut abhebt.

Am Ende bleibt die Frage: Wer traut sich, im Herbst 2026 gegen GTA 6 anzutreten, und wer zieht rechtzeitig die Reißleine?